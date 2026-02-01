Jacob Elordi erleidet Brandverletzungen während Dreharbeiten

Was für ein Albtraum für Jacob Elordi (28): Während der Dreharbeiten zum neuen Kinofilm "Wuthering Heights" kam es zu einem medizinischen Notfall, der den Hollywood-Star direkt ins Krankenhaus beförderte. Wie der Schauspieler jetzt im Interview mit Esquire enthüllte, erlitt er eine schmerzhafte Verbrennung zweiten Grades – und das aus einem fast schon banalen Grund: Er wollte sich nur gründlich duschen. "Ich wollte mir die Füße waschen, lehnte mich zurück und mein Rücken brannte sich regelrecht in den heißen Dampfregler ein", erzählte der Schauspieler und fuhr fort: "Ich sprang schreiend auf, es hat mir den ganzen Rücken aufgerissen."

Besonders denkwürdig: Schuld an dem Unfall war Jacobs neues Hygiene-Bewusstsein. Während er für seine Rolle in "Frankenstein" täglich bis zu elf Stunden in der Maske saß und so genervt vom Abschminken war, dass er den Dreck oft tagelang an den Füßen ließ, wollte er am "Wuthering Heights"-Set als Heathcliff alles richtig machen. Um jeden Morgen "frisch" zu erscheinen, schrubbte er sich den künstlichen Schlamm penibel ab – bis die Dusche zur Hitze-Falle wurde. Seine Visagistin Siân Miller hatte zuvor noch gescherzt, dass Schauspiel-Legende Daniel Day-Lewis (68) sich für die Rolle sogar absichtlich Narben zugefügt hätte. Jacobs prompte Antwort: "Ich werde mich am Wochenende verstümmeln, um dir zu beweisen, dass ich Heathcliff bin!" Dass er dieses Versprechen kurz darauf unfreiwillig einlöste, konnte keiner ahnen.

Trotz der heftigen Schmerzen bewies der Australier absolute Profi-Manier. Pünktlich zur großen Premiere in Los Angeles am 28. Januar strahlte er an der Seite von Margot Robbie (35) wieder auf dem roten Teppich. Während er im edlen Bottega-Veneta-Anzug die Fotografen verzauberte, dürfte er im Stillen bereits gefeiert haben: Für seine Leistung als "Kreatur" in Frankenstein ist er aktuell als bester Nebendarsteller für die Oscars 2026 nominiert. Von der Verbrennung war unter dem Designer-Zwirn zum Glück nichts mehr zu sehen – Jacob ist eben ein echter Kämpfer.

IMAGO / Cover-Images Jacob Elordi, Schauspieler

Imago Jacob Elordi bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills

Imago Jacob Elordi und Mia Goth in einer Szene aus "Frankenstein" (2025) in Los Angeles