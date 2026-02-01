Sängerin Mel C schweigt zu Victoria Beckhams Familienstreit

Live im britischen Radio und doch keine Spur von Zoff-Talk: Bei "Heart Breakfast" am Freitag, 30. Januar, wollte Moderatorin Amanda Holden (54) mit Melanie C. (52) eigentlich auf Nostalgie-Kurs gehen – die Spice Girls feiern 30-jähriges Bandjubiläum. Als das Gespräch auf das derzeit allgegenwärtige Familienthema rund um Victoria Beckham (51) zusteuern könnte, zieht Amanda aber die Notbremse. "Ich werde mit dir über nichts anderes sprechen. Ich habe das Thema Beckhams in dieser Show verboten, weil ich für sie untröstlich bin. Also, wir werden nicht darüber sprechen", erklärte sie on air. Mel C. stimmte knapp zu: "Ja, wir werden nicht darüber sprechen", sagte die Sängerin. Statt Privatem stand die Girlgroup im Mittelpunkt – und ein Wiedersehen, das Fans hoffen lässt.

Denn Mel C. lenkte den Fokus auf das große Jubiläum und frische Erinnerungen. "Wenn ihr an 2019 denkt, als wir die Stadiontour gemacht haben: Victoria war nicht dabei. Also muss sie diese Erfahrung noch machen", sagte die Musikerin bei "Heart Breakfast". Ein aktuelles Treffen hatte es immerhin gegeben: Die Frauen feierten jüngst Emma Buntons (50) Geburtstag – ohne Melanie B. (50), wie Melanie C. bedauerte. "Es war so schön", schwärmte sie über den Nostalgie-Moment und sprach von einer Nähe, wie sie die Band seit Langem nicht mehr erlebt habe. Auch Hinweise aus Victorias Instagram-Account, die Fans als augenzwinkerndes Signal Richtung Bühne deuteten, befeuern die Erwartungen. Als Victoria im vergangenen Jahr ein Konzert von Oasis besuchte, postete sie ein Video mit der Unterschrift "Verlockend" und taggte Oasis, ihren Mann David Beckham (50) sowie ihre Bandmitglieder. In den Kommentaren forderten Anhänger bereits lautstark eine Reunion im Jubiläumsjahr von "Wannabe".

Abseits der Musik überschattet jedoch weiterhin Familienstreit das Umfeld der Designerin. Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) hatte zuletzt öffentlich schwere Vorwürfe gegen seine Eltern erhoben und eine Annäherung ausgeschlossen. In seinem Umfeld spielt Ehefrau Nicola Peltz (31) eine zentrale Rolle, am Rande wird über verletzte Gefühle und zerrissene Bande gesprochen. Aus dem Elternhaus hieß es derweil, man sei Brooklyn gegenüber offen – allerdings ohne seine Partnerin. Offizielle Reaktionen von Victoria und David auf die jüngsten Anschuldigungen blieben bislang aus.

Getty Images Mel C, Sängerin

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024