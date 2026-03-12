Teyana Taylor und Co.: Stars glanzvoll bei TIME-Gala geehrt

Glanznacht in Los Angeles: Lucy Liu (57), Camila Alves (44) und Teyana Taylor (35) führten am Dienstag die Starparade bei der TIME 2026 Women of the Year Gala in West Hollywood an. Die prestigeträchtige Zeremonie ehrte insgesamt 16 wegweisende Frauen aus den Bereichen Entertainment, Sport, Aktivismus und Business – darunter auch Lucy und Teyana selbst, wie Daily Mail berichtet. Teyana zeigte sich in einem dramatischen, skulpturalen Kleid in Burgunderrot und Schwarz, das mit einem funkelnden Fransenrock und glitzernden Details an der Taille beeindruckte. Die Musikerin, die am kommenden Sonntag bei den Academy Awards als Kandidatin für den Oscar als beste Nebendarstellerin antritt, kombinierte ihre Pixie-Frisur mit auffälligen Statement-Ohrringen. "Selbst wenn ich mit leeren Händen nach Hause gehe, habe ich gewonnen", verriet sie gegenüber dem Magazin Time.

Lucy begeisterte währenddessen in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid mit zarten, glitzernden Verzierungen. Die "Charlie's Angels"-Darstellerin wurde für ihre langjährige Schauspielkarriere sowie ihr Engagement für die Repräsentation asiatischer Menschen in Hollywood ausgezeichnet. Camila, die Ehefrau von Schauspieler Matthew McConaughey (56), erschien in einem langen, elfenbeinfarbenen Mantelkleid, das sie mit weißen Heels kombinierte. Sie brachte außerdem ihre Tochter Vida mit, die in einem schwarzen Blazerkleid an ihrer Seite posierte.

Auch weitere prominente Gäste sorgten für Aufsehen: "Vanderpump Rules"-Star Ariana Madix (40) erschien in einem fließenden, durchsichtigen weißen Kleid, während Isla Fisher (50) ein gerafftes, feurig rotes Kleid wählte. "Law and Order SVU"-Star Mariska Hargitay (62) zeigte sich elegant in einem weißen Kleid mit verführerischem Schlitz. Komikerin Kathy Griffin (65) erschien in einem eleganten schwarzen Kleid mit Ledergürtel.

Unter den weiteren geehrten Frauen befand sich auch die Country-Sängerin Brandi Carlile, die ihren coolen Stil in einem burgunderfarbenen Anzug mit schwarzen Stiefeln präsentierte. Selling Sunset-Bekanntheit Chrishell Stause (44) begeisterte in einem goldenen Kleid, während Sheryl Lee Ralph in einem knallroten ärmellosen Kleid glänzte. Auch Regisseurin Chloe Zhao, die amerikanische Hürdenläuferin Sydney McLaughlin-Levrone und Anwältin Reshma Saujani erhielten die prestigeträchtige Auszeichnung.

Getty Images Mariska Hargitay, Jessica Sibley, Teyana Taylor und Jordan Chiles bei der Time Women of the Year Gala 2026 in West Hollywood

Getty Images Teyana Taylor spricht bei der Time Women of the Year Gala 2026 in West Hollywood

Getty Images Lucy Liu spricht bei der Time Women of the Year Gala 2026 in West Hollywood

Getty Images Kathy Griffin und Mariska Hargitay bei der Time Women of the Year Gala 2026 in West Hollywood

Getty Images Chrishell Stause bei der Time Women of the Year Gala 2026 in West Hollywood