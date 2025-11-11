Fake-Todesmeldung über Jackie Chan trifft Fans weltweit

Jackie Chan (71) lebt – doch eine erneut aufgekommene Todesmeldung sorgte bei Fans weltweit für Aufruhr. Ein gefälschter Facebook-Post verbreitete die falsche Behauptung, der beliebte Actionstar sei "nach Komplikationen aufgrund jahrzehntelanger Verletzungen am Set" verstorben. Sogar eine angebliche Bestätigung durch Jackies Familie war laut Daily Mail in der Meldung enthalten. Begleitet wurde der Schwindel von einem künstlich erzeugten Bild, das den Schauspieler angeblich im Krankenhausbett zeigen soll. Die Meldung bewirkte, dass Begriffe wie "ist Jackie Chan tot" und "Jackie Chan Tod" am Abend des 10. November die Google-Trendlisten dominierten.

Bereits im August war Jackie Ziel einer ähnlichen Hoax-Kampagne, bei der ebenfalls KI-generierte Bilder auftauchten. Inzwischen wurden die Meldungen jedoch eindeutig widerlegt. Ein Sprecher eines KI-Tools erklärte, wie Daily Mail berichtet: "Jackie Chan lebt und ist gesund. Er ist auch weiterhin in Filmen und Veranstaltungen aktiv." Tatsächlich wurde der Kung-Fu-Star dieses Jahr in den Produktionen von "Karate Kid: Legends" und dem chinesischen Film "The Shadow’s Edge" gesehen. Weitere Projekte befinden sich derzeit in der Pipeline.

Für viele Fans fühlte sich die Falschmeldung wohl wie eine emotionale Achterbahn an. In den Kommentaren auf X und Facebook hieß es: "Facebooks neuester Fake: Jackie Chan ist tot. Ist er nicht", schrieb ein Nutzer. Ein anderer fragte entgeistert: "Warum will Facebook Jackie Chan umbringen?" Die Wut mischte sich mit Erleichterung, als klar war, dass der Publikumsliebling lebt. Jackie, der mit bürgerlichem Namen Fang Shilong heißt und für seine Mischung aus waghalsigen Stunts und Humor verehrt wird, gilt seit Jahrzehnten als jemand, der Nähe zu seinem Publikum sucht.

Getty Images Jackie Chan im Februar bei den Critics' Choice Awards 2025 in Santa Monica

Getty Images Jackie Chan im Oktober 2025

Getty Images Jackie Chan bei der Premiere von "Karate Kid: Legends"

