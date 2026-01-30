Jacob Elordi hält Versprechen und nimmt Mutter mit zu Oscars

Jacob Elordi (28) hat eine ganz besondere Begleitung für die diesjährige Oscar-Nacht: seine Mutter Melissa. Wie der Schauspieler in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live" verriet, wird er damit ein Versprechen einlösen, das er ihr vor über einem Jahrzehnt gegeben hat. "Ich habe ihr mit 15 versprochen, dass ich sie mitnehmen werde. Das muss ich einhalten", sagte Jacob, der für seine Rolle als Kreatur in "Frankenstein" als Bester Nebendarsteller nominiert ist. Seine Mutter habe stets an ihn geglaubt und war auch diejenige, die ihm die frohe Nachricht von der Nominierung überbrachte.

Während Melissa vor Ort mit ihrem Sohn feierte, jubelte sein Vater John (71) von Australien aus. "Er wusste, dass die Nominierungen bekanntgegeben wurden, und hat eine Champagnerflasche kaltgestellt", erzählte Jacob. Trotz der anfänglichen Skepsis seines Vaters bezüglich einer Schauspielkarriere – Jacob sollte einen Plan B entwickeln – hielt er selbstbewusst dagegen: "Mein Plan B sind die Oscars." Und genau dieses Ziel hat er jetzt erreicht, worauf die ganze Familie stolz ist. Über die Bedeutung des Traums sagte Jacob, dass Schauspieler wie Heath Ledger (†28) ihn inspiriert hätten, diese Karriere einzuschlagen.

Jacob, der seit seiner Jugend von einer Karriere in Hollywood träumte, erinnert sich liebevoll an die Unterstützung seiner Mutter auf diesem Weg. Obwohl sie in der Nähe von Prominenten meist cool bleibt, scherzte er bei Kimmel, dass John Travolta der einzige Star sei, bei dem ihre Fassung ins Schwanken geraten könnte. Der Schauspieler, der durch Rollen in "Euphoria" und "Priscilla" bekannt wurde, ist seiner Familie sehr verbunden. Besonders sein Bezug zu Heath Ledger, einem weiteren australischen Schauspieler, war ein emotionaler Moment: Jacob bemerkte, dass seine Oscar-Nominierung genau 18 Jahre nach Ledgers Tod stattfand und sprach Ledger seinen Dank für die Inspiration aus, die ihn stets begleitet hat. Während es privat eher turbulent zugeht, läuft die Karriere des jungen Schauspielers auf Hochtouren.

Imago Jacob Elordi bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills

Imago Jacob Elordi und Mia Goth in einer Szene aus "Frankenstein" (2025) in Los Angeles

Getty Images Jacob Elordi bei Special-Screening von "Frankenstein" in New York City