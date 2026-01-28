Lungenentzündung: Ray J hat nur noch 25 Prozent Herzleistung

Ray J (45) hat seine Fans am 25. Januar mit einer emotionalen Botschaft über seinen Gesundheitszustand informiert. Der Sänger erklärte in einem Video auf Instagram, dass seine Herzleistung nach einer schweren Lungenentzündung stark reduziert sei: "Mein Herz schlägt nur noch zu etwa 25 Prozent, aber solange ich fokussiert bleibe und auf dem richtigen Weg, wird alles gut, also danke für eure Gebete." Zugleich drückte er seine Dankbarkeit für die Unterstützung und Gebete aus, die ihm durch diese schwierige Zeit geholfen haben. "Ich bin am Leben wegen eurer Gebete", schrieb er in einer Bildunterschrift.

An seiner Seite standen in dieser schweren Zeit seine Schwester, die Sängerin Brandy, sowie Shila Hasanoff, seine Kollegin aus der Show Love Cabin, die ihn während seiner Erkrankung begleitet haben. Bereits in der Vergangenheit hatte der Musiker mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So war er bereits 2021 wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus, was er damals ebenfalls als ernste Erfahrung bezeichnete. Dieses Mal jedoch scheinen die Auswirkungen auf seinen Körper noch gravierender gewesen zu sein.

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass sich der Musiker in einer Klinik befindet. Ray J lag in Las Vegas im Krankenhaus, nachdem er mit einer schweren Lungenentzündung und akuten Schmerzen in der Brust eingeliefert worden war. Wie TMZ damals berichtete, wurde er sofort untersucht und erhielt verschiedene Checks, darunter Röntgenaufnahmen und ein Echokardiogramm.

Getty Images Ray J bei den BET Awards 2024 im Peacock Theater in Los Angeles

Getty Images Ray J auf der BET Experience Fan Fest 2024 im Los Angeles Convention Center

Getty Images Ray J bei den BET Soul Train Awards 2023 in Hollywood