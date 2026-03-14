American Express jagt Ray J: 78.000 Dollar Schulden offen

Ray J (45) steht erneut wegen ausstehender Zahlungen vor Gericht. Das Kreditkartenunternehmen American Express hat den Sänger wegen Vertragsbruchs verklagt und fordert von ihm eine Summe in Höhe von 78.704,56 Dollar. Laut der Klage soll Ray J das Guthaben auf einer seiner Kreditkarten nicht zurückgezahlt haben. Neben dem Musiker selbst richtet sich die Klage auch gegen die Firma Rajun Cajun Inc., die offenbar mit Ray J in Verbindung steht – allerdings ist unklar, in welcher Form. Personen aus dem Umfeld des Sängers teilten dem Portal TMZ mit, dass er plane, die Schulden zu begleichen.

Es ist nicht das erste Mal, dass American Express Ray J wegen ausbleibender Zahlungen verklagt. Bereits im Dezember hatte das Unternehmen eine Klage gegen den Realitystar eingereicht und eine deutlich höhere Summe von 139.849,85 Dollar gefordert. Damals wurde zusätzlich zu Ray J auch seine Firma Tronix Network ins Visier genommen. Die beiden Klagen von American Express sind jedoch nicht die einzigen rechtlichen Auseinandersetzungen, mit denen sich der Musiker derzeit befassen muss. Parallel dazu läuft ein Verfahren zwischen Ray J und Kim Kardashian (45) sowie Kris Jenner (70). Auf eine Anfrage von TMZ wollte sich Ray J nicht zu den Vorwürfen äußern.

Ray J, der als Sänger und Produzent bekannt wurde, machte auch durch seine Auftritte in verschiedenen Realityshows von sich reden. Der 1981 geborene Musiker ist der Bruder von Sängerin Brandy Norwood (47) und hat in der Vergangenheit mehrere Alben veröffentlicht. Neben seiner Karriere im Musikgeschäft war er auch als Unternehmer aktiv und gründete verschiedene Firmen. In den vergangenen Jahren sorgte er immer wieder für Schlagzeilen, nicht zuletzt wegen seiner Verbindungen zur Kardashian-Familie. Die rechtlichen Probleme scheinen den Sänger nun für längere Zeit zu beschäftigen, da mehrere Verfahren gleichzeitig laufen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ray J in Miami, Mai 2011

Anzeige Anzeige

IMAGO / WENN Ray J und Kim Kardashian, Juli 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandy und Ray J im April 2010