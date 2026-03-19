Luke Mockridges neue Show startet nur auf YouTube durch

Luke Mockridge (36) meldet sich mit einem frischen Show-Konzept zurück – allerdings nicht im klassischen TV, sondern exklusiv auf YouTube. Auf seinem Kanal "LukeMockridgeTV" startet heute seine neue "To Go Show", die danach immer donnerstags ab 17:30 Uhr online gehen soll, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, die Promiflash vorliegt. Statt im Studio aufzutreten, folgt der Comedian den Einladungen seiner Fans und verwandelt deren Lieblingsorte in eine Art mobiles Late-Night-Studio. Zum Auftakt verschlägt es Luke in einen 24-Stunden-Späti in Goch – mitten zwischen Snacks, Getränkekühlschränken und Nachtschwärmern will er dort für Show-Atmosphäre sorgen.

Produziert wird das neue Format von Lucky Pics, der gemeinsamen Firma von Luke und Brainpool, die bereits Shows wie "Catch!" und "Luke! Die Greatnightshow" für Sat.1 umgesetzt hat. An der Spitze von Lucky Pics steht seit Kurzem Nadine Grünfeld, die gleichzeitig auch Geschäftsführerin von Brainpool ist und gemeinsam mit ihrem Team neue Projekte "für TV, Streaming-Plattformen und darüber hinaus" entwickeln will. Für die "To Go Show" setzt Luke nun auf ein Konzept, das seine Auftritte auf Tour mit dem Show-Feeling einer Late Night verbinden soll. "Mit der 'To Go Show' kann ich meine zwei großen Leidenschaften, Live-Touring und Show, miteinander verbinden", erklärt er in der Mitteilung. Und stellt klar: "Nachdem meine Fans 15 Jahre zu mir und meinen Shows gekommen sind, komm ich jetzt zu ihnen."

Für Luke ist das Online-Format zugleich ein weiterer Schritt zurück in die Öffentlichkeit, nachdem er sich nach den Vorwürfen seiner Ex-Freundin Ines Anioli im Jahr 2021 teilweise zurückgezogen hatte. Eine bereits produzierte Sat.1-Show wurde zudem 2024 vom Sender wieder gekippt, nachdem umstrittene Äußerungen des Comedians über behinderte Menschen Kritik ausgelöst hatten. Für sein neues Format hatte Luke seine Community bereits aufgerufen, Wohnzimmer, WG-Zimmer oder andere private Orte als mögliche Drehorte für sein neues Projekt vorzuschlagen – samt Produktionsteam im Van. Nun wird aus dieser Idee die "To Go Show", mit der der Comedian buchstäblich in die Welt seiner Fans fährt und ihre Alltagsorte zur Bühne macht.

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Lucky Pics / Brainpool TV Luke Mockridge, Comedian

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Getty Images Luke Mockridge, Moderator

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Getty Images Luke Mockridge im April 2019