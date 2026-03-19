Simon Gosejohann hat Überraschung für "Let's Dance" parat

Nach einem holprigen Start bei Let's Dance hat Simon Gosejohann (50) offenbar beschlossen, dass es so nicht weitergehen kann. Der Comedian und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) mussten in der vergangenen Live-Show eine herbe Ernüchterung einstecken: Für ihren langsamen Walzer vergab die Jury gerade einmal zehn Punkte. Jorge González (58) brachte es auf den Punkt: "Du bist hierhergekommen, du konntest kaum laufen!" Immerhin, so Jorge weiter, seien mit etwas Fantasie mittlerweile zumindest erste Tanzschritte zu erkennen. Nur die Stimmen der Zuschauer verhinderten das Aus der beiden. Für Simon war das jedoch kein Grund zur Erleichterung, sondern vielmehr der Startschuss für einen neuen, entschlosseneren Ansatz, wie er nun in seiner Instagram-Story erklärt.

Mit bemerkenswerter Selbstsicherheit erklärte Simon: "Ich weiß, wie wir weiterkommen, diesmal. Diesmal weiß ich's. Wir kommen weiter. Ich will das, so lasse ich mich nicht abspeisen. Ich tanz jetzt 'ne Runde weiter hier." Besonders pikant dabei: Nicht einmal Ekaterina selbst wurde in den Geheimplan eingeweiht. Die mehrfache "Let's Dance"-Siegerin reagierte sichtlich verunsichert auf die vollmundigen Ankündigungen ihres Tanzpartners und fragte besorgt in die Kamera: "Nicht, dass du plötzlich etwas anderes tanzt?" Ihr Kommentar unter dem Clip – "Simoscha hat etwas vor … Oh Mann, was wird das?" – spricht Bände. Simon selbst ließ lediglich einen kryptischen Hinweis fallen, bevor der Clip abbrach: "Ich folge deinen Worten, Ekat… und von mir kommt noch ein bisschen…" Was er damit meint, bleibt vorerst sein Geheimnis – und sorgt damit für echte Spannung vor der nächsten Sendung.

Um die angekündigte Überraschung auch tänzerisch zu untermauern, holten sich Simon und Ekaterina prominente Unterstützung ins Training. Choreograf und Fitnessguru Detlef D! Soost (55), bekannt als harter, aber effektiver Coach, tauchte als Überraschungsgast in der Trainingshalle auf. Detlef begleitete Ekaterina bereits 2024 bei "Let's Dance", als die beiden gemeinsam den dritten Platz belegten. Er ließ beim Besuch keinen Zweifel daran, was er von Simon erwartet – und machte dabei seinen unverwechselbaren Stil deutlich: "Jetzt musst du am Freitag die Hütte abreißen." Dass die Trainingseinheiten tatsächlich an Intensität gewonnen haben, zeigt eine kleine, aber symbolträchtige Verletzung: Ekaterina zog sich eine Schürfwunde an der Schulter zu – und trug sie mit Stolz. "Es bedeutet, wir geben wirklich alles", betonte sie. Fans dürfen sich also auf die nächste Sendung am Freitag freuen.

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