Mark Forsters heimliche Liebe: Sarah Connors kalte Reaktion

Mark Forster (43) überraschte kürzlich mit einem Liebesgeständnis. Im Podcast "Take Me Späti" verriet der Musiker auf die Frage zu seinem Celebrity-Crush, dass er früher heimlich für seine Kollegin Sarah Connor (45) geschwärmt hat. "Ich war in Sarah Connor lange verliebt", so Mark. Über Jahre behielt er seine Verliebtheit für sich und wagte es erst Jahre später, Sarah gegenüber ehrlich zu sein.

Die Reaktion von Sarah fiel dabei alles andere als herzlich aus. "Hat sie nicht gejuckt. Es war ihr einfach scheißegal", erzählte Mark. Auf sein Geständnis während ihrer gemeinsamen Zeit in der The Voice of Germany-Jury reagierte die vierfache Mutter nüchtern mit: "Ja, ok." Für den Sänger war das damals sicher eine kleine Ernüchterung, doch heute blickt er mit Humor auf sein Geständnis zurück.

Heute lebt Mark sein Liebesglück an der Seite von Lena Meyer-Landrut (34). Das Paar ist seit sechs Jahren verheiratet und hat einen Sohn, der 2021 geboren wurde. Der 43-Jährige hält sein Privatleben und die Beziehung zu Lena jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Neben seinem Familienglück feiert er auch weiterhin große Erfolge als Sänger und bleibt dabei stets bodenständig und nahbar.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Imago Collage: Mark Forster und Sarah Connor

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Mark Forster bei "The Voice of Germany", November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin