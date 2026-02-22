Anschuldigungen von Ex Ray J: Kim Kardashian ist in Sorge

Kim Kardashian (45) zieht vor Gericht gegen Ex-Freund Ray J (45). Der Realitystar wirft dem Sänger in neuen Unterlagen Verleumdung vor, weil er sie öffentlich als kriminelle Drahtzieherin dargestellt haben soll. Wie TMZ berichtet, schildert Kim in einer frisch eingereichten Erklärung ihre Sorge, dass die Aussagen ihres Ex-Partners ihren Weg zur Anwaltszulassung gefährden könnten. "Als [Ray J] diese Behauptungen über mich und meine Mutter aufstellte, hatte er absolut keine Grundlage, sie zu machen", heißt es in den Papieren. Kim betont zudem, sie sei nie angeklagt, angehört oder auch nur einer Straftat beschuldigt worden. Kim hält fest: "Ich mache mir Sorgen, dass ich diese völlig falschen Anschuldigungen adressieren müsste und dass sie ernst genommen werden könnten." Der Streit um die Äußerungen landet nun in den USA vor Gericht, auch ihre Mutter Kris Jenner ist in das Verfahren involviert.

Auslöser sind öffentliche Kommentare von Ray J, die bereits im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgten. Damals erklärte er sinngemäß, "Anklagen wegen Racketeering gegen die Kardashians wären angebracht" und: "Wenn du mir sagen würdest, dass die Kardashians wegen Racketeering angeklagt werden, könnte ich es vielleicht glauben." Wenige Monate später legte er in einem Livestream nach: "Das Bundes-RICO, das ich gegen Kris und Kim loslasse, wird verrückt" und "die Feds kommen" – außerdem behauptete er, es sei "schlimmer als Diddy". Kim und Kris verklagten Ray J daraufhin wegen Verleumdung. Laut TMZ heißt es in Kims neuer Erklärung weiter, sie sei nie wegen eines RICO-Verstoßes ermittelt worden und von keiner Behörde kontaktiert worden. Parallel dazu konterte Ray J mit einer Gegenklage: Er wirft Kim und Kris vor, eine Vergleichsvereinbarung verletzt zu haben, indem über das frühere Sexvideo in ihrer Hulu-Show gesprochen wurde. Beide Verfahren laufen weiter.

In den Dokumenten beschreibt Kim ihre Vergangenheit mit Ray J als "kurzlebig" und etwa zwei Jahrzehnte zurückliegend. Persönlich belastend sei für die Unternehmerin vor allem, dass ihre Kinder und Freunde die Anschuldigungen online mitlesen könnten. "Ich musste harte Gespräche mit meinen Kindern über die Lügen führen, die [Ray J] wiederholt über mich und meine Familie erzählt hat", zitiert TMZ aus ihrer Erklärung. Kim verfolgt seit Längerem den Plan, Juristin zu werden. Dazu schreibt sie: "Ich fürchtete, dass [Ray Js] Anschuldigungen meinen Traum, Anwältin zu werden, gefährden würden." Und weiter: "Es ist mein Verständnis, dass die kalifornische Anwaltskammer den moralischen Charakter durch eine umfassende Überprüfung bewertet, einschließlich der Prüfung von Vorwürfen kriminellen Fehlverhaltens oder Unehrlichkeit."

IMAGO / WENN Ray J und Kim Kardashian, Juli 2005

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Februar 2026

Getty Images Ray J auf der BET Experience Fan Fest 2024 im Los Angeles Convention Center