Nur zehn Folgen: Zuschauer zeigen sich enttäuscht von DSDS

DSDS ist zurück – doch die Euphorie der Fans hält sich in Grenzen. RTL hat jetzt den Start der sage und schreibe 22. Staffel für Samstag, den 4. April 2026, angekündigt und zugleich eine drastische Neuerung verraten: Im klassischen TV sollen nur noch zehn Folgen von "Deutschland sucht den Superstar" laufen. In der Jury sitzen diesmal neben Poptitan Dieter Bohlen (72) Rapper Bushido (47) und Ballermannstar Isi Glück (35), um gemeinsam nach neuen Talenten zu suchen. Doch kaum war die Neuigkeit auf Instagram raus, machten enttäuschte Fans ihrem Ärger in den Kommentaren Luft und kritisierten vor allem die stark verkürzte Sendezeit.

Der Sender plant, die Staffel samstags und dienstags zu zeigen – davon sind gleich drei Ausgaben als große Live-Shows vorgesehen, der Rest verteilt sich auf Casting- und Recall-Folgen. Zum Vergleich: Früher konnten sich die Zuschauer etwa über doppelt so viele Episoden freuen und über Wochen hinweg mitfiebern. Unter dem Ankündigungs-Post von RTL wird schnell deutlich, wie sehr die Änderung die Fangemeinde spaltet. Ein Nutzer klagt offen: "Zehn Folgen sind ja gar nichts. Wie soll man da die Kandidaten kennenlernen?" Ein anderer erinnert sich an frühere Staffeln: "Ich vermisse DSDS 2002, 2003 [...] da waren zehn Sendungen live." Besonders deutlich wird ein Fan, der die Kürzung scharf abkanzelt: "Das ist ein Witz. Da fange ich erst gar nicht an. Zehn Folgen sind so wenig." Dass der Sender auf RTL+ zusätzlich einen Ableger mit dem WG-Leben der Teilnehmer zeigt, scheint in der Hitze der Diskussion kaum jemanden zu besänftigen.

Mit dem Bonusmaterial im Extra-Format verschiebt sich ein Teil des "DSDS"-Erlebnisses vom klassischen Fernsehabend hin zum On-Demand-Angebot, während im TV vor allem die kompakten Show-Highlights und die Live-Momente im Fokus stehen. Die neue Jury-Konstellation rund um Dieter, Bushido und Isi war bereits zuvor bekannt gegeben worden und sorgte längst für Gesprächsstoff: Vom Rapper, der jahrelang Schlagzeilen mit seinem Privatleben machte, bis zur Partyqueen von der Playa de Palma treffen sehr unterschiedliche Lebenswelten aufeinander. Für die Kandidaten bedeutet das nicht nur sehr verschiedene musikalische Perspektiven und Ratschläge, sondern auch sehr unterschiedliche Charaktere am Pult, die es zu überzeugen gilt, bevor es ans Zuschauervoting geht.

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RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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RTL Bushido, Dieter Bohlen und Isi Glück, DSDS-Jury 2026

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RTL / Markus Hertrich Nissim Mizrahi bei DSDS 2024

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