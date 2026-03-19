Bridgerton-Star Simone Ashley flasht in "Teufel trägt Prada"

Fast 20 Jahre nach dem Original kehrt eines der beliebtesten Fashion-Dramen der 2000er-Jahre zurück auf die große Leinwand – und überrascht mit einem prominenten Cast-Neuzugang. Der neue Trailer zu "Der Teufel trägt Prada 2" ist erschienen und zeigt nicht nur das Wiedersehen mit Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily und Nigel, sondern auch einen frischen Charakter: Bridgerton-Star Simone Ashley (30) ist an der Seite von Meryl Streep (76) zu sehen. Die 31-Jährige scheint im Film eine Assistentin der gefürchteten "Runway"-Chefredakteurin zu spielen, die in Meetings und bei öffentlichen Auftritten verzweifelt versucht, Miranda vor verbalen Entgleisungen zu bewahren. Schon im Trailer wirkt sie dabei sichtlich angespannt – eine Rolle, die perfekt zu den bissigen Dialogen des Originals passt.

Die Fan-Reaktionen auf den Auftritt der Schauspielerin ließen nicht lange auf sich warten. Auf X zeigten sich Zuschauer begeistert von der Besetzung. "Simone Ashley spielt eine völlig genervte Assistentin von Miranda Priestly, die ihren Filter nicht im Griff hat – ICH KANN ES KAUM ERWARTEN", schrieb eine Nutzerin. Ein anderer Fan schwärmte bereits vom prominenten Aufeinandertreffen: "OMG!!! Simone Ashley x Meryl Streep? Mehr muss man gar nicht sagen. Wir sind offiziell weniger als zwei Monate von Der Teufel trägt Prada 2 entfernt – die Energie ist unglaublich." Mit einem Augenzwinkern in Richtung des ersten Films merkte jemand an: "Ich hoffe, Simone weiß, wie man 'Gabbana' schreibt." Der Film startet am 30. April in den deutschen Kinos.

Für Simone bedeutet die Rolle in der heiß erwarteten Fortsetzung einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere. Seit ihrem Durchbruch in der Netflix-Serie "Bridgerton", in der sie Kate Sharma spielte, hat sich das Leben der Britin grundlegend verändert. Der plötzliche Ruhm brachte allerdings nicht nur positive Seiten mit sich – die Schauspielerin kämpfte zeitweise mit Angstzuständen und hatte Schwierigkeiten, mit ihrem neuen Bekanntheitsgrad umzugehen. Nun scheint sie diese Phase jedoch hinter sich gelassen zu haben und erobert mit ihrer Rolle neben Meryl Streep eine neue Generation von Fans.

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Getty Images Simone Ashley, Schauspielerin

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IMAGO / Capital Pictures Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

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Getty Images Simone Ashley bei der Taufe der neuesten Superyacht der Ritz-Carlton Yacht Collection in Barcelona