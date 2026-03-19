Suki heimlich geheiratet? Robert Pattinson verplappert sich

Robert Pattinson (39) hat bei der Premiere seines neuen Films "The Drama" in Los Angeles für ordentlich Aufsehen gesorgt. Im Rahmen eines gemeinsamen Interviews mit seiner Co-Darstellerin Zendaya (29) wurde der Schauspieler auf dem roten Teppich gefragt, was sein größtes Geheimnis sei. Seine Antwort sorgte für hochgezogene Augenbrauen: "Es ist dasselbe, das du hast", erklärte Robert grinsend in Richtung Zendaya, die daraufhin an ihre Nase tippte und lachte. Die Szene wirkte wie ein augenzwinkerndes Geständnis, denn auch über Zendaya und ihren Partner Tom Holland (29) kursieren seit einiger Zeit Gerüchte über eine heimliche Hochzeit. Robert war zu der Veranstaltung gemeinsam mit seiner langjährigen Partnerin Suki Waterhouse (34) erschienen.

Die Spekulationen um eine mögliche Eheschließung zwischen Robert und Suki sind nicht neu. Bereits im Januar 2025 hatte Schauspielerin Sharon Stone (68) bei einem Charity-Event in New York City Robert als Sukis "Ehemann" bezeichnet. Die Musikerin und Schauspielerin soll laut Berichten damals nicht auf die Bemerkung reagiert oder Sharon korrigiert haben, was die Gerüchteküche weiter anheizte. Weder Robert noch Suki haben sich bisher offiziell zu ihrem Beziehungsstatus geäußert. Auch ihre Vertreter gaben auf Nachfrage von US-Medien keinen Kommentar ab.

Robert und Suki sind seit 2018 ein Paar und haben sich im Dezember 2023 verlobt. Einen Monat zuvor hatte die Britin überraschend verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarte. Die Tochter des Paares kam im März 2024 zur Welt und feierte Anfang März ihren zweiten Geburtstag mit einer Elmo-Mottoparty. Der Name der Kleinen wurde bisher nicht öffentlich bekannt gegeben. Für Robert und Suki ist die Privatsphäre ihrer Familie offenbar besonders wichtig – ob sie nun bereits verheiratet sind oder nicht, bleibt vorerst ihr gut gehütetes Geheimnis.

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Robert Pattinson und Suki Waterhouse

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Getty Images Bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater: Zendaya und Robert Pattinson

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA