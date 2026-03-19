Hand in Hand: Rosalía und Loli Bahia sehr vertraut in Paris

Rosalía (33) genießt derzeit nicht nur ihren großen Karrieremoment, sondern auch entspannte Stunden in Paris – und die verbringt sie auffällig häufig mit Loli Bahia. Die Sängerin und das Model wurden jetzt in der französischen Hauptstadt gesichtet, wo sie zwischen Tourstress und Freizeit gemeinsam durch die Straßen der Stadt der Liebe spazierten. Fotos, die Just Jared jetzt veröffentlicht hat, zeigen die beiden lässig gekleidet, wie sie Seite an Seite unterwegs sind und den Tag nach Rosalías Konzert ausklingen lassen. Seit einigen Monaten werden die Musikerin und die Laufstegschönheit immer wieder zusammen gesehen – genug, um Fans im Netz über die Verbindung der beiden rätseln zu lassen.

Anlass ihres Aufenthalts in Paris ist Rosalías derzeit laufende "Lux Tour". Die Künstlerin war am Abend zuvor in der französischen Metropole aufgetreten, nachdem sie die Konzertreise in Lyon in der LDLC Arena gestartet hatte. Loli ließ es sich offenbar nicht nehmen, live dabei zu sein: In ihrer Instagram-Story teilte sie gleich mehrere Clips zur Show und gab so Einblicke in die energiegeladene Performance der Sängerin. Schon zuvor hatten Schlagzeilen für Aufsehen gesorgt, als die beiden laut dem Sport- und Lifestyleportal Marca an Silvester dabei beobachtet worden sein sollen, wie sie Händchen hielten. Während Rosalía nun den nächsten Tourstopp in Paris vorbereitet, führt sie ihre Route anschließend weiter in die Schweiz und danach durch mehrere europäische Länder.

Abseits der aktuellen Fotos gilt das Duo schon länger als spannendes Thema für Fans. Rosalía hat sich in den vergangenen Jahren vom spanischen Geheimtipp zum global gefeierten Star entwickelt und verbindet in ihrer Musik moderne Pop-Elemente mit Einflüssen aus Flamenco und urbanen Sounds. Loli ist als Model auf internationalen Laufstegen unterwegs und steht regelmäßig für große Modemarken vor der Kamera, was sie häufig in Modehauptstädte wie Paris führt. Beide zeigen sich in ihren sozialen Medien modebewusst und kunstaffin, außerdem geben sie dort Einblicke in Reisen, Freundschaften und ihren Alltag hinter den Kulissen. Wie eng ihre Verbindung genau ist, lassen sie bisher offen – öffentlich zu sehen sind sie aber immer wieder gemeinsam.

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Imago / Future Image / S. Vas, Getty Images / Pascal Le Segretain Collage: Sängerin Rosalía und Model Loli Bahia

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Getty Images Rosalía im März 2025

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Getty Images Loli Bahia beim Yves-Saint-Laurent-Dinner "Le Vestiaire des Parfums" in Paris, 8. Juli 2025