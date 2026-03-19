Nach Vormundschaft: Britney Spears soll Pillenproblem haben

Britney Spears (44) wurde Anfang März von der Polizei festgenommen, nachdem sie unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol am Steuer erwischt worden war. Die Verhaftung ist laut Insidern keine Überraschung, sondern das Ergebnis eines langjährigen Problems, das sich seit dem Ende ihrer Vormundschaft im Jahr 2021 verschlimmert haben soll. "Sie verbringt viel Zeit allein zu Hause, was dazu führt, dass sie schlechte Entscheidungen trifft", erklärte eine Quelle gegenüber OK!. Die Sängerin habe sich nach dem Ende der Vormundschaft unbesiegbar gefühlt und gedacht, es gäbe keine wirklichen Konsequenzen für ihr Handeln. Ein weiterer Insider verriet, dass Britney wieder Adderall konsumiere, nachdem die regelmäßigen Drogentests mit dem Ende der Vormundschaft weggefallen seien.

Besonders problematisch sei die Zeit gewesen, die Britney in Mexiko verbracht habe. "Diese Umgebung war nicht gut für sie", berichtete eine Quelle. Dort habe sie Zugang zu allen möglichen Pillen gehabt, ohne dass jemand wirklich darauf geachtet habe. "Es ist kein sicherer Ort für sie, weil es dort viel Zugang zu rezeptfreien Dingen gibt. Wer weiß, was sie sich besorgt und wie es sie beeinflusst", erklärte ein weiterer Insider. Obwohl ihr Umfeld wolle, dass sie gesund und stabil sei, könne man sie zu nichts zwingen. Nach dem Ende der Vormundschaft sei zwar ein Betreuungsplan aufgestellt worden, doch ohne die Beteiligung des Gerichts sei dieser schwer durchzusetzen.

Die Verhaftung hat jedoch dazu geführt, dass sich ihre Familie um die Musikerin kümmert. Ihr Sohn Jayden James Federline (19) verbringe Zeit mit ihr, und sie habe sich sogar wieder mit ihrem entfremdeten ältesten Sohn Sean Preston (20) versöhnt. Auch ihre Mutter Lynne Spears (70) sei sehr besorgt und verfolge die Situation über Britneys Team. Die Festnahme erfolgte, nachdem Britney bei hoher Geschwindigkeit mit ihrem BMW auffällig gebremst und die Spur gewechselt hatte. Sie wurde über neun Stunden von der kalifornischen Highway Patrol festgehalten. "Britney hat zugegeben, dass sie Hilfe braucht, was ein großer Schritt ist", so eine Quelle. Doch sie dorthin zu bringen, sei nicht einfach.

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Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

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IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

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