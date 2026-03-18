Fans planen Gedenkfeier für Eric Dane nach Oscar-Frust

Der Tod von Eric Dane (†53) hat Millionen Menschen weltweit erschüttert. Am 19. Februar 2026 verlor die Schauspielwelt den beliebten Grey's Anatomy-Star nach einem mutigen, langen Kampf gegen die unheilbare Nervenkrankheit ALS. Noch bevor die Trauer verarbeitet werden konnte, folgte der nächste Schock für viele seiner Fans: Bei der Oscar-Verleihung am 15. März blieb Erics Name im "In Memoriam"-Segment unerwähnt. Neben Eric wurden in diesem Jahr auch andere bekannte Persönlichkeiten übergangen, darunter Dawson's Creek-Star James Van der Beek (†48) sowie Brigitte Bardot (†91). Innerhalb weniger Stunden fluteten Kommentare und Beiträge die Plattformen – voller Unverständnis, Schmerz und Wut. Dieser Aufschrei des Publikums hallte laut genug, um echte Konsequenzen anzustoßen. Denn jetzt reagiert die Familie – und plant einen würdevollen öffentlichen Abschied, der das nachholt, was Hollywood in diesem Jahr versäumt hat.

Rebecca Gayheart (54), Erics Ex-Frau und Mutter seiner zwei Töchter, steht seit dem Tod des Schauspielers im Mittelpunkt der Trauerbewältigung der Familie. Wie aus ihrem Umfeld zu erfahren ist, hat sie die Welle der Anteilnahme zutiefst berührt. Kondolenzbekundungen aus aller Welt, Kerzen, Blumen, spontane Gedenkminuten an öffentlichen Plätzen – all das hat die Familie bewogen, dem Ganzen einen offiziellen Rahmen zu geben. Eine öffentliche Gedenkfeier ist laut TMZ nun fest in Planung. Diese soll ausdrücklich für alle Fans zugänglich sein – für jene Menschen also, die Eric über Jahre hinweg in ihrer Lieblingsserie begleitet haben und ihm nun persönlich Lebewohl sagen möchten. Laut einer dem Umfeld nahestehenden Quelle soll die Veranstaltung dazu dienen, Eric "zum Lächeln zu bringen und ihm zu zeigen, dass sein Leben nicht vergebens war."

Bis kurz vor seinem Tod hatte sich Eric noch intensiv mit seinem Vermächtnis beschäftigt. Der Schauspieler arbeitete an seinen Memoiren mit dem Titel "My Book of Days: A Memoir in Moments", die im November erscheinen sollen. Das Buch wird bei "The Open Field" veröffentlicht, der Verlagsmarke von Maria Shriver (70). "Er sagte mir, er wolle, dass seine Familie weiß, wie sehr er sie liebt – und er wollte ihnen eine Geschichte hinterlassen, auf die sie stolz sein können", so Maria gegenüber People. Mit der geplanten Gedenkfeier und dem kommenden Buch entsteht für Freunde, Familie und Fans nun ein doppelter Abschied, der Erics persönliches Leben und seine enge Bindung zu seinen Kindern und Nahestehenden in den Mittelpunkt stellt – weit weg vom Glanz der großen Preisverleihungen.

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Getty Images Eric Dane im April 2022

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Getty Images Rebecca Gayheart, Eric Dane, ihre gemeinsamen Töchter, Kimberly Van Der Beek und James Van Der Beek auf Chrysalis Butterfly Ball in Los Angeles, 2017

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Imago Eric Dane als "Grey's Anatomy"-Doktor Marc Sloan