Nach ADHS-Diagnose: Sam Thompson teilt rührenden Fan-Moment

Sam Thompson (33) hat offen über seine ADHS- und Autismus-Diagnosen gesprochen und in diesem Zusammenhang eine emotionale Begegnung geteilt, die ihn zutiefst berührt hat. Der Realitystar berichtete in einem ehrlichen Beitrag auf Instagram, wie ihn ein Taxifahrer auf seine Neurodiversität ansprach und ihm erzählte, dass sein Sohn ebenfalls ADHS habe. Der Fahrer sei dabei sehr emotional geworden und habe erklärt, dass Sams offener Umgang mit dem Thema seinem Sohn geholfen habe – dieser würde sogar zu dem TV-Star aufschauen. "Um ehrlich zu sein, hat noch nie wirklich jemand zu mir aufgeschaut, und es hat mich wirklich getroffen", schrieb Sam, der bereits in Therapie war, zu einer Reihe von Bildern, die ihn mit seiner Familie zeigen.

In seinem Post sprach der Reality-TV-Star über seinen persönlichen Weg und gab zu, dass er "Höhen und Tiefen" habe und es manchmal "definitiv schwer sein kann". Er kämpfe damit, "entweder immer oben oder unten zu sein, nie in der Mitte". Während die Kommentare seiner Lehrer, dass er "störend" sei, ihn früher traurig gemacht hätten, sei er heute "stolz" auf sich selbst. "Ich bin wirklich stolz darauf, wer ich bin, und wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn es die Neurodiversität nicht gäbe." Sam schrieb weiter, dass er eigentlich nicht so oft über diese Dinge spreche, wie er sollte, hoffe aber, dass sein Beitrag jemandem helfen könnte: "Ich hoffe, dass sich durch diesen Beitrag vielleicht eine junge Person wiedererkennt und ebenfalls stolz wird."

Sam, der seit Ende 2025 mit Model Talitha Balinska zusammen ist, erhielt seine ADHS-Diagnose im Alter von 30 Jahren, was er in dem E4-Film "Sam Thompson: Is This ADHD?" dokumentierte. Damals wurde ihm gesagt, dass auch Autismus eine Möglichkeit sei, doch erst im vergangenen Jahr wurde dies nach weiteren Tests offiziell bestätigt – für ihn eine Erleichterung. Unter seinem aktuellen Instagram-Post erhielt er zahlreiche unterstützende Nachrichten. Marvin Humes, den er während seiner Teilnahme bei "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here" kennengelernt hatte, schrieb: "Liebe dich, Bruder, genau so wie du bist! Würde nichts an dir ändern." Auch Rapper Professor Green (42) meldete sich, und viele Fans bedankten sich für seine Offenheit und betonten, dass sie sich in seinen Worten wiederfinden könnten.

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Instagram / samthompsonuk Sam Thompson im April 2025

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Instagram / samthompsonuk Sam Thompson und Talitha genießen romantisches Kino-Date

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Imago Professor Green, 2019