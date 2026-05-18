Kultblondine nun brünett? Paris Hilton verblüfft auf Catwalk

Mit einem radikalen Lookwechsel hat Paris Hilton (45) am Samstag, dem 16. Mai, in New York überrascht: Die Reality-TV-Ikone lief bei der Gucci-Show mitten am Times Square plötzlich als Brünette über den Laufsteg. Für die Präsentation der "Gucci Cruise 2027"-Kollektion schritt Paris im kanariengelben Kleid, mit schwarzen Stiefeln mit Absatz und einem über die Schulter gelegten Pelzmantel am Publikum vorbei. In der anderen Hand trug sie eine kirschrote Tasche. Mit auf dem Catwalk standen auch Stars wie Cindy Crawford (60), Emily Ratajkowski (34) und Tom Brady (48), während die Leuchtreklamen ringsum den Platz in ein glitzerndes Modepanorama verwandelten.

Auch abseits des Laufstegs blieb der neue Look Gesprächsthema. Nachdem die zweifache Mutter später am Tag im komplett schwarzen Outfit die Gucci Mansion besucht hatte, behielt Paris die dunklen Haare zunächst bei. Auf Instagram schwärmte sie von dem Auftritt. "Gucci Girl für immer. Es war ein Traum, für Demnas Debüt der Gucci Cruise Kollektion zu laufen", schrieb sie und nannte die Übernahme des Times Square "ikonisch". Im Publikum saßen einige von Paris' Freundinnen wie Kim Kardashian (45) und Lindsay Lohan (39). Wer sich fragte, ob das Braun bleibt, bekam schnell eine Antwort: Schon einen Tag später zeigte Paris wieder ihr Markenzeichen, blondes Haar, als sie auf dem Weg zu einem DJ-Set nach Mexiko-Stadt war und dazu Clips teilte.

Fernab von Laufsteg, Business und Rampenlicht ist Paris vor allem eines: liebevolle Mutter. Vor einem Monat nahm sie Sohnemann Phoenix Barron Hilton Reum (3) und dessen Schwester London Marilyn Hilton Reum (2) mit auf einen ganz besonderen Familienausflug in den Yellowstone Nationalpark. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Carter Reum ging es auf die Skipiste. Für die beiden Kleinen war es das erste Mal auf Skiern. Auf Social Media teilte Paris ein Video dazu und schrieb: "Die CutesieCrew nimmt Yellowstone zum ersten Mal auf Skiern in Angriff. Ich bin so stolz auf meine Babys!"

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Getty Images Paris Hilton, Gucci Cruise 2027 Show am Times Square in New York

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Getty Images Paris Hilton, Gucci-Event in New York

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Getty Images Paris Hilton, Mai 2026