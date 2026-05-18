Nationalfeiertag: Marius Borg Høiby bekam Besuch von Haakon

Am norwegischen Nationalfeiertag, dem 17. Mai, war ein Platz in der königlichen Familie demonstrativ leer: Marius Borg Høiby (29) sitzt derzeit im Gefängnis in Oslo und wartet dort auf das Urteil im laufenden Prozess gegen ihn. Während er in früheren Jahren den Festtag noch gemeinsam mit der Familie auf dem Kronprinzenanwesen Skaugum gefeiert hatte, war ihm das in diesem Jahr verwehrt. Doch ganz allein ließ die Familie ihn nicht: Kronprinz Haakon (52) und Prinz Sverre Magnus (20) statteten ihm am Nachmittag einen Besuch in der Haftanstalt ab. Die norwegische Tageszeitung Dagbladet berichtete darüber und veröffentlichte Fotos, auf denen die beiden um 16:38 Uhr auf dem Rückweg vom Gefängnis zu sehen sind.

Die Aufnahmen legen nahe, dass Haakon und Sverre Magnus sich direkt nach den offiziellen Feierlichkeiten auf dem Schlossbalkon auf den Weg zur Justizvollzugsanstalt gemacht hatten. Wie lange der Besuch dauerte, ist nicht bekannt – unklar ist auch, wann genau die beiden eintrafen. Ob Kronprinzessin Mette-Marit (52) ebenfalls im Auto saß, ließ sich nicht abschließend klären. Der Nationalfeiertag war für die Familie ohnehin bereits von Sorge geprägt: Mette-Marit kämpft mit einer Lungenfibrose und war laut Berichten sichtlich geschwächt – ihr jüngster Sohn Sverre Magnus musste ihr sogar beim Tragen des Sauerstofftanks helfen.

Vor fünf Tagen erlitt Marius vor Gericht die nächste Niederlage: Das Berufungsgericht Borgarting lehnte seinen Antrag ab, die Untersuchungshaft mit elektronischer Fußfessel auf Skaugum abzusitzen. Darüber berichtete das Newsmagazin VG. Damit bestätigten die Richter die Entscheidung des Osloer Bezirksgerichts, das zuvor in weniger als 15 Minuten zu einem Ergebnis gekommen war. Als Grund nannte das Gericht ein hohes Rückfallrisiko. Marius hatte demnach rund eine Stunde lang um seine Freilassung gekämpft, doch am Ende blieb er in der Zelle. Besonders wütend reagierte Marius anschließend in einem Debattenbeitrag bei Nettavisen. Die Entscheidung nannte er "absurd" und "unangemessen".

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Getty Images Marius Borg Høiby und Prinz Haakon in Oslo

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Getty Images Prinz Sverre Magnus und Kronprinzessin Mette-Marit bei Feierlichkeiten zum Verfassungstag in Skaugum, 2025

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Getty Images Marius Borg Høiby in Oslo, Juni 2022

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