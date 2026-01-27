Heidi Klum schwärmt von ihrem Eheglück mit Tom Kaulitz

Heidi Klum (52) gewährt ihren Fans einen einzigartigen Einblick in ihr Leben. In ihrer neuen zweiteiligen Dokumentation "On & Off the Catwalk" zeigt das Model nicht nur ihren beruflichen Alltag, sondern öffnet erstmals auch die Türen zu ihrem Zuhause in Los Angeles. Besonders im Fokus stehen ihre Kinder Leni (21) und Henry (20), die ebenfalls in der Modewelt Fuß fassen. Heidi erzählt, dass Henry einen Karriere-Meilenstein erreicht hat, indem er als Gesicht von YSL Beauty gewählt wurde, während Leni bereits seit ihrem 16. Lebensjahr als Model arbeitet. Beide Kinder bringen dabei, wie sie stolz betont, ihre ganz eigenen und individuellen Vorstellungen in ihre Karrieren ein.

Abseits des beruflichen Fokus nutzt Heidi die Gelegenheit, von ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) zu schwärmen. "Wir haben vom ersten Moment an einfach zusammengepasst", erzählt sie begeistert gegenüber Page Six. Die beiden, die seit 2019 verheiratet sind, teilen eine besondere Verbindung, die auch nach sieben Jahren Ehe nichts an Intensität verloren hat. "Ich fühle mich geliebt, umsorgt und verehrt", beschreibt Heidi ihre Beziehung und ergänzt, dass sie und Tom die gemeinsame Zeit genießen und viel Spaß zusammen haben. Sogar ein besonderer Ort, das Chateau Marmont, spielt eine Rolle in ihrer Liebesgeschichte: Dort trafen sie sich zum ersten Mal, was Tom zu dem Song "Chateau" inspiriert hat.

Heidi lässt auch persönliche Details über ihren Alltag in Los Angeles einfließen, wie ihre Leidenschaft fürs Wandern mit Tom und ihren Hunden. Die 52-Jährige betont zudem ihre Philosophie zu einem gesunden Lebensstil, der auf unverarbeiteten Lebensmitteln und Bewegung basiert. Nach eigenen Aussagen liebt sie es, ihr eigenes Ding zu machen, egal ob in der Mode, im Beruf oder privat. Ihre Doku "On & Off the Catwalk" wird am 22. Februar und 1. März um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn zu sehen sein und einen umfassenden Blick auf das Leben dieser außergewöhnlichen Frau und ihrer Familie bieten.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Bambi-Verleihung in München, 2025

ELLE Germany / Rankin Henry Samuel und Heidi Klum, Dezember 2025

action press / Dede / BACKGRID Leni und Heidi Klum bei der Modenschau von Vetements, Oktober 2025