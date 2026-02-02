Nach Brust-OP-Desaster: Amelia Gray warnt vor Schönheitswahn

Amelia Gray Hamlin (24) schockt mit intimen Details über eine missglückte Brust-OP, die sie in jungen Jahren beinahe in eine medizinische Katastrophe stürzte. Die Tochter von Lisa Rinna (62) und Schauspieler Harry Hamlin sprach jetzt in einem Interview mit Variety darüber, wie sie sich als Teenager nach einer ersten Brust-OP zu einer weiteren Vergrößerung überreden ließ – beeinflusst von einem älteren Partner und dem Wunsch nach einem perfekteren Körper. Die Eingriffe fanden in den USA statt, Jahre bevor sie nun als 24-jährige Influencerin in der neuen Ryan Murphy (60)-Serie "The Beauty" vor der Kamera steht. An ihrer Seite ist heute nicht mehr der damals ältere Freund, sondern der Designer Nicolai Marciano, mit dem sie in Los Angeles unterwegs ist und der sie inzwischen sogar für Guess vor die Kamera holt.

In dem Gespräch mit Variety erzählt Amelia, dass sie zunächst eine Notfall-Brustverkleinerung mit 16 hatte, weil ein infiziertes Piercing beinahe zu einer Blutvergiftung geführt hätte. Später entschied sie sich dann für Implantate, um die Narben zu korrigieren – ein Schritt, den sie rückblickend eng mit dem Einfluss ihres damaligen, älteren Freundes verknüpft. "Ich habe zugelassen, dass seine Vorstellung von Schönheit meine Entscheidungen beeinflusst", schilderte das Model. Doch der Eingriff lief völlig aus dem Ruder: Ihre Brüste konnten die eingesetzten Implantate nicht verkraften, sie spürte starken Druck auf den Nerven, konnte irgendwann nicht einmal mehr Seife aus einem Spender drücken, ohne Schmerzen zu haben. Am Ende blieb nur eine 14-stündige Rekonstruktionsoperation, um die Schäden zu beheben. Gleichzeitig stellte Amelia klar, dass sie trotz ständiger Spekulationen keine Lippenfiller habe: "Ich hatte diese Lippen schon immer", sagte sie und verwies lediglich auf eine Feuchtigkeitsbehandlung namens SkinVive und eine frühere Nasen-OP.

Die 24-Jährige, Tochter des Schauspielers Harry Hamlin und der Reality-TV-Ikone Lisa Rinna, hat in der Vergangenheit bereits für Schlagzeilen mit ihrem Privatleben gesorgt, unter anderem durch ihre Beziehung zu Scott Disick (42). Nach dem Ende dieser Partnerschaft konzentrierte sie sich auf ihre Karriere und machte zuletzt durch ihre Rolle in der neuen Serie von Ryan Murphy auf sich aufmerksam. Neben ihrer Arbeit als Model scheint sie nun auch in der Schauspielwelt Fuß zu fassen, während sie offen über ihre Schönheitsoperationen und deren Schattenseiten spricht, um andere vor ähnlichen Erfahrungen zu warnen.

Anzeige Anzeige

Imago Amelia Gray Hamlin bei der Premiere von FXs "The Beauty" im MoMA in New York City

Anzeige Anzeige

Imago Amelia Gray Hamlin auf dem roten Teppich bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Amelia Hamlin, Lisa Rinna und Delilah Hamlin , im April 2024

Anzeige