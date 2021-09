Wird er noch mal eine Chance bekommen? Vor wenigen Wochen überraschten unschöne Neuigkeiten um Scott Disick (38) und Amelia Gray Hamlin (20) die Fans: Nach knapp einem Jahr Dating sollen der Unternehmer und das Model getrennte Wege gehen. Doch offenbar kann der Ex von Kourtney Kardashian (42) nun doch nicht von seiner ehemaligen Flamme lassen: Scott will wohl unbedingt Amelia zurückgewinnen!

Wie E! Online berichtet, hat der 38-Jährige bereits des Öfteren versucht, die Beauty zu kontaktieren. "Er vermisst sie sehr und bedauert, was in den letzten Tagen ihrer Beziehung geschah", verriet eine Quelle dem Onlineportal. Doch diese Einsicht kommt anscheinend zu spät – Amelia will ihren Ex anscheinend nicht mehr zurück: "Sie ist auf jeden Fall fertig mit ihm!", sagt der Insider.

Dass die beiden sich getrennt haben, überrascht besonders eine Person nicht – Scotts andere Ex-Freundin Sofia Richie (23), mit der er von 2017 bis 2020 zusammen war! "Sofia glaubt, dass er nie vollständig über die Mutter seiner Kinder hinweggekommen ist!", hatte ein Informant gegenüber Hollywood Life ausgeplaudert.

