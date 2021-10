Jetzt äußert sich auch Lisa Rinna zur gescheiterten Liebe ihrer Tochter Amelia Gray Hamlin (20)! Mitte September häuften sich die Medienberichte um das Model und den Keeping up with the Kardashians-Star Scott Disick (38): Die zwei sollen getrennte Wege gehen. Offiziell bestätigt haben die beiden das Liebes-Aus bislang zwar nicht, doch nun sprach Amelias Mutter Lisa ganz offen darüber: Die The Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit stellte klar, dass ihr Kind die Beziehung beendet hat!

In der Wiedersehensfolge von "The Real Housewives of Beverly Hills" berichtete die 58-Jährige, dass ihre Tochter den Schritt gegangen sei und sich letztendlich von ihrem Ex getrennt habe. "Sie hat [die Entscheidung] ganz alleine getroffen", verriet sie. Was genau zum Liebes-Aus geführt hat, wollte die Reality-TV-Bekanntheit aber offenbar nicht preisgeben. "Ich glaube, es gibt nie nur einen Grund, warum sich Menschen trennen", meinte Lisa.

Doch gibt es bei den ehemaligen Turteltauben vielleicht eine Chance auf ein Liebes-Comeback? Ein Insider plauderte im vergangenen September gegenüber E! Online aus, dass Scott es noch einmal mit Amelia probieren wolle – und deshalb andauernd versuche, mit ihr Kontakt aufzunehmen. "Er vermisst sie sehr und bedauert, was in den letzten Tagen ihrer Beziehung geschah", meinte die Quelle zu wissen.

Instagram / ameliagray Amelia Gray Hamlin, Model

MEGA Scott Disick und Amelia Hamlin, 2021

Getty Images Scott Disick im Februar 2019 in San Diego

