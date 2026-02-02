So groß: Carly Rae Jepsen präsentiert Babybauch im Bikini

Carly Rae Jepsen (40) gönnt sich eine Auszeit am Meer – mit kugelrundem Babybauch und an der Seite ihres Mannes Cole M.G.N. Am Samstag, den 31. Januar, teilte die Sängerin auf Instagram eine Bilderreihe, auf der sie im Bikini-Top und weiten Shorts ihren Bauch hält, während Cole entspannt neben ihr posiert. Sonne, Sand und jede Menge Vorfreude begleiten das Paar. Die beiden erwarten ihr erstes Kind und genießen offensichtlich die Ruhe vor dem großen Familienabenteuer. Schon im November hatte Carly ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht, kurz nach der Hochzeit im Oktober in New York.

In der neuen Bilderstrecke zeigt die "Call Me Maybe"-Interpretin nicht nur maritime Momente, sondern auch Outfit-Schnappschüsse aus ihrer Garderobe. Dazu verrät Carly in der Bildunterschrift, dass zu Hause bereits am perfekten Einschlafsong gefeilt wird. "Wir haben uns bisher auf ein Lied als unser liebstes Schlaflied geeinigt", schrieb sie und fügte hinzu: "Cole lernt sogar, es auf der Gitarre zu spielen." Humor zeigt sich auch, wenn Carly über die erste Zeit mit ihrem Baby spricht: Sie denkt darüber nach, die Zeile des Lieds in "Willst du nicht durchschlafen?" zu ändern, sei aber trotzdem "bereit für die Partys um 3 Uhr morgens", wie sie schreibt. Ein letztes Foto zeigt das Paar auf Fahrrädern – aufgenommen zu einer Zeit, als "dieses Baby-Ding noch eine Idee war".

Carly, die im November ihren 40. Geburtstag feierte, und Cole kennen sich aus dem Studio: Aus einer beruflichen Zusammenarbeit wurde Liebe. Ihren Hochzeitstag feierten sie im legendären Chelsea Hotel vor rund 100 Gästen, wie Vogue berichtete. In den vergangenen Jahren ließ Carly immer wieder durchblicken, wie wichtig ihr ein enger Kreis und kleine Rituale sind – vom gemeinsamen Songschreiben bis zu Fahrradtouren durch die Stadt. Cole, Produzent zahlreicher Indie- und Pop-Projekte, genießt die Alltagspausen mit Carly ebenfalls – und bald sind sie zu dritt unterwegs: Strandspaziergänge, Schlaflieder und gemeinsame Momente inklusive.

https://www.instagram.com/p/DUL1JJ0D2gN/?img_index=1 Carly Rae Jepsen mit Babybauch am Strand auf Instagram

ActionPress Carly Raye Jepsen auf dem "Glastonbury"-Festival

Instagram / carlyraejepsen Cole M.G.N. und Carly Rae Jepsen im November 2025