Carly Rae Jepsen erwartet erstes Baby mit Ehemann Cole M.G.N

Carly Rae Jepsen (39) hat aufregende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Die Sängerin erwartet ihr erstes Kind. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Cole M.G.N. posierte sie für Babybauch-Fotos, die sie kürzlich auf Instagram veröffentlichte. In der Bildunterschrift schrieb Carly schlicht: "Oh hi baby." Erst Anfang November hatte sie verkündet, dass sie Cole geheiratet hat. Nun sorgt das Paar erneut für Grund zur Freude.

Cole, dessen voller Name Cole Marsden Greif-Neill lautet, ist ein angesehener Musikproduzent und hat bereits zahlreiche Erfolge in der Branche gefeiert. Er arbeitete mit Künstlern wie Snoop Dogg (54), Blood Orange und Ariel Pink und hat für seine Zusammenarbeit mit Beck (55) stolze sechs Grammy Awards erhalten. Die gemeinsamen Babybauch-Bilder stießen bei den Fans und Kollegen des Paares auf große Begeisterung und wurden mit zahlreichen Glückwünschen kommentiert.

Privat hält Carly ihr Leben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, sodass ihre Hochzeit und die Schwangerschaftsneuigkeit für viele überraschend kamen. Ihre Beziehung zu Cole war weitgehend diskret, was den aktuellen Enthüllungen umso mehr Aufmerksamkeit eingebracht hat. Carly, die 2012 mit ihrem Hit "Call Me Maybe" großen internationalen Erfolg hatte, gilt als jemand, der es meidet, zu sehr im Rampenlicht zu stehen. Die aktuellen Einblicke in ihr Leben scheinen deshalb für sie etwas ganz Besonderes zu sein.

Instagram / carlyraejepsen Carly Rae Jepsen und ihr Verlobter Cole M.G.N., September 2024

Instagram / carlyraejepsen Carly Rae Jepsen und Cole M.G.N., Januar 2024

Instagram / carlyraejepsen Cole M.G.N. und Carly Rae Jepsen im Februar 2024