Reaktion auf Emmy und Christo? Aleks Petrovic kocht vor Wut

Emmy Russ (26) sorgt wieder für Wirbel in der Reality-TV-Welt: Während Fans noch von einer aufkeimenden Verbindung zwischen ihr und Aleksandar Petrovic (34) sprechen, kursieren nun Spekulationen über ein mögliches Date der Influencerin mit Chris Manazidis. In der Öffentlichkeit wurde Emmy zuletzt eher an der Seite von Aleks wahrgenommen, doch jetzt fragen sich viele, ob sich ihr Fokus verschoben hat. Genau in diesem Moment meldet sich dieser auf Instagram zu Wort und lässt seinem Frust in einer kryptischen Botschaft freien Lauf. Der Zeitpunkt seines Posts bringt die Gerüchteküche endgültig zum Überkochen.

Auf schwarzem Hintergrund teilt Aleks in seiner Social-Media-Story deutliche Worte mit seiner Community. "Missgunst, Verrat und Toxizität im Herzen. Für digitale Aufmerksamkeit im Internet verkaufen manche sogar ihre Seele, und das billig", schreibt der Realitystar und legt den Song "Move Bitch" unter das Statement. Namen nennt er nicht, doch viele Follower bringen den Post sofort mit den aktuellen Spekulationen um Emmy und Chris in Verbindung. Offizielle Bestätigungen zu einem Date der beiden gibt es bisher nicht, aber allein die Kombination aus der harten Wortwahl und der Songauswahl sorgt dafür, dass in den Kommentaren und auf Fanseiten heiß diskutiert wird, an wen sich diese Botschaft richten könnte.

Bereits vor drei Wochen hatte Aleks beim großen Wiedersehen von Temptation Island VIP Klartext gesprochen und die Gerüchte rund um Emmy und ihn kommentiert. "Ich lerne Emmy intensiv kennen, aber wir sind noch nicht zusammen", stellte der Reality-TV-Star damals klar. Er begründete die zurückhaltende Annäherung auch mit den Erfahrungen aus seiner vorherigen Beziehung. "Ich will nicht den gleichen Fehler machen wie vor drei Jahren", erklärte Aleks und spielte damit auf seine frühere Liebe zu Vanessa Nwattu (26) an, die er ebenfalls in einer Show kennengelernt hatte.

RTLZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ im "#CoupleChallenge"-Camp

RTLZWEI Chris Manazidis, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025