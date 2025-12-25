Sophie Habboo & Jamie Laing genießen Wellness nach Geburt

Anfang Dezember erblickte der kleine Sohn von Jamie Laing (37) und Sophie Habboo das Licht der Welt. Nun stehen die Feiertage vor der Tür und der Moderator und die Influencerin gönnen sich erst einmal eine Wellness-Auszeit – mitsamt Baby. Am Sonntag teilte das Paar bei Instagram Fotos nach dem Einchecken in das Fünf-Sterne-Resort Mandrin Oriental am Londoner Hyde Park. Dabei handelt es sich aber nicht um ein klassisches Resort, sondern um ein Wellnesshotel für Frauen, um sich nach der Geburt zu erholen. Eine Nacht kostet schlappe 2.300 Euro. Jamie und Sophie nahmen ihre Fans mit, als sie sich in ihrem Zimmer einrichteten, das neben einer gemütlichen Oase für die Eltern auch mit Babybett und Co. ausgestattet ist.

Sophie und Jamie werden diese Unterkunft bewusst gewählt haben, denn sie können sich hier nicht nur entspannen oder luxuriöse Spas genießen – das Hotel bietet auch Zugang zu einer professionellen Stillberaterin, Bildungsgruppen für frisch gebackene Eltern und spezielle Massagen, die die Durchblutung im Bauch anregen. Die Elternschaft ist sowohl für Jamie als auch seine Liebste eine völlig neue Erfahrung, denn es ist ihr erstes Kind. Schon bei TikTok erzählten die "Made in Chelsea"-Stars von den neuen Erfahrungen, die man mit einem Baby macht. "Ich wache jede Stunde auf und denke, er weint, obwohl er es nicht tut, und schaue unter die Decke, weil ich glaube, ich sei eingeschlafen, während ich ihn gestillt habe, und er schläft tief und fest in seinem Bettchen neben mir", erzählte Sophie lachend.

Am 4. Dezember teilten Sophie und Jamie ihren Fans im Netz mit, dass ihr Junge geboren wurde. Die ersten Bilder kamen direkt aus dem Krankenhaus und zeigen die erschöpfte, aber glückliche Mutter mit dem Baby im Arm und einem strahlenden Neu-Papa an ihrer Seite. Dazu verrieten die beiden auch direkt den Namen ihres Sprösslings: "Ziggy, unser Herz gehört dir." Seitdem nehmen Sophie und Jamie ihre Fans ein wenig mit auf die neue Reise mit Nachwuchs. Zuletzt verzückten sie die Community mit süßen Fotos als kleine Familie vor dem Weihnachtsbaum.

Instagram / jamielaing Jamie Laing, Sophie Habboo und ihr Sohn Ziggy, 2025

Instagram / sophiehabboo Jamie Laing mit seinem Baby

Instagram / sophiehabboo Jamie Laing und Sophie Habboo mit ihrem Baby Ziggy, Dezember 2025