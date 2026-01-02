Jamie Laing und Sophie starten mit Baby früh ins neue Jahr

Jamie Laing (37) und Sophie Habboo haben den Neujahrsmorgen nicht verschlafen: Die frischgebackenen Eltern starteten am 1. Januar in London früh in den Tag – mit dabei ihr Anfang Dezember geborener Sohn Ziggy. Während viele Stars nach langen Partynächten noch schliefen, meldeten sich die beiden auf Instagram und ließen ihre Fans an ihrem Familienstart ins Jahr 2026 teilhaben. Sophie zeigte in ihren Stories Fotos, auf denen sie Ziggy eng im Arm hält, und schickte dazu ihre Neujahrsgrüße. Jamie veröffentlichte ein Bild, das den Kleinen schlafend in einem Weidekörbchen zeigt, und legte mit einem augenzwinkernden Gruß nach.

Sophie schrieb in ihrer Story: "Frohes Neues Jahr an alle! 2025 – danke für das Beste, was mir je passiert ist, worauf ich immer am stolzesten sein werde und was mein fehlendes Puzzleteil war." Auch Jamie legt nach und kommentierte das Körbchen-Foto mit: "Frohes Neues Jahr von uns zwei Gangstern." Später folgte ein kurzes Video, das ihn beim Kuscheln mit dem Neugeborenen im Bett zeigt. Dazu erklärte der Reality-Star: "Um ehrlich zu sein, das ist die toxischste Beziehung, die ich je hatte. Einmal kuscheln und ich vergesse die letzte Nacht." Die Bilder standen damit in deutlichem Kontrast zu den glamourösen Partyeinblicken anderer Prominenter, die ihre Silvesterfeiern bis in die frühen Morgenstunden auf Social Media festhielten.

Für die Fans der beiden ist es ein weiterer intimer Blick in ihren Familienalltag, der seit Ziggys Geburt immer wieder auf ihren Kanälen stattfindet. Jamie, der als Unternehmer und TV-Gesicht bekannt wurde, und Sophie, die in den sozialen Medien eine treue Community aufgebaut hat, zeigen dort regelmäßig persönliche Momente – mal humorvoll, mal zärtlich. Gerade solche Szenen, in denen die Influencerin den Kleinen eng an sich drückt oder der Moderator mit einem verschmitzten Spruch den Schlafmangel weglacht, kommen bei ihren Followern gut an. Gemeinsam geben sie damit Einblicke in das, was sie verbindet: ein junger Familienkosmos, der den Start ins neue Jahr prägt.

Instagram / jamielaing Sophie Haboo und Jamie Laing mit Baby Ziggy

Instagram / jamielaing Sophie Habboo bei ihrem Neujahrsspaziergang mit Baby Ziggy, Januar 2026

Imago Jamie Laing und Sophie Habboo bei der UK-Premiere von "The Roses"