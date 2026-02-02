Top oder Flop: Wie kommt Dschungel-Staffel bei den Fans an?

Die 19. Staffel des Dschungelcamps läuft auf Hochtouren, noch sind mehrere prominente Kandidaten im Rennen – und die Nerven der Zuschauer werden täglich mitstrapaziert. Musiker Gil Ofarim (43), Schauspieler Hardy Krüger jr. (57), Reality-Gesicht Samira Yavuz (32), Serienstar Stephen Dürr (51), Reality-Sternchen Eva Benetatou (33), Publikumsliebling Hubert Fella (58), Krawall-Kandidatin Ariel, TV-Bauer Patrick Romer (30) und Unternehmerin Simone Ballack (49) kämpfen derzeit im australischen Urwald um die Dschungelkrone. Seit über einer Woche liefern sie im Camp Streit, Tränen und jede Menge Dramen – heute Abend steht bereits Tag elf auf dem Programm, am kommenden Sonntag steigt das große Finale. Was sagen die Fans: Ist die Staffel bisher unterhaltsam oder eher zum Wegschalten?

Vor allem Gil sorgt mit seinem viel diskutierten Davidstern-Skandal im Camp immer wieder für Gesprächsstoff – Ariel hat den Musiker dabei besonders im Visier und geht ihn in Diskussionen wiederholt an. Die Reality-Teilnehmerin selbst polarisiert mit ihrer lauten, fordernden Art so stark, dass sie in der ersten Woche quasi im Dauerabo in die Prüfungen gewählt wurde. Im Gegensatz dazu setzen Samira und Eva vor allem auf Beziehungszoff: Die beiden Realitystars heizen mit dem Fremdgehskandal um Serkan Yavuz (32) und Eva die Stimmung an, viele Zuschauer hatten sich von dieser Konstellation allerdings noch mehr versprochen. Hardy hält sich bislang eher zurück und wirkt im Vergleich zu den lauten Lagerfeuer-Debatten fast schon unsichtbar. Ganz anders Patrick: Der TV-Bauer, der im Sommerhaus der Stars als harter Dauerstänkerer gegenüber seiner Ex-Partnerin Antonia Hemmer (25) auffiel, zeigt sich im Dschungel bisher von einer deutlich milderen Seite. Hubert wiederum punktet als verständnisvoller Zuhörer, der für alle ein offenes Ohr zu haben scheint.

Bei den Fans spaltet vor allem Ariel die Gemüter: Während einige die streitlustige Kandidatin als perfekte Dschungel-Zutat feiern, zeigen sich zahlreiche User im Netz von ihrer Art und ihren lautstarken Auftritten zunehmend genervt. Immer wieder stoßen ihre hitzigen Diskussionen bei anderen Campern auf Widerstand und sorgen damit für Zündstoff am Lagerfeuer. Zuletzt behauptete die Mutter einer Tochter ganz selbstsicher, dass die Erde flach sei. "Schatzi, für uns beide ist die Erde viereckig! Natürlich ist sie rund", entgegnete Samira in dem Gespräch. Wie kommt Ariel auf diese These? Durch Social Media. Sie erklärte weiter: "Wenn du mit dem Flieger fliegst und die Erde wäre rund, dann würde der Flieger irgendwann an eine Kante kommen, wo er nicht weiter kann. Die Erde ist flach, Leute!"

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL Die Dschungelcamper von 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp, 2026

