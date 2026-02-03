Dani Dyer erzählt von ihrer Körperkrise nach Mutterschaft

Dani Dyer (29) hat sehr persönlich über ihre Körperkrise nach der Mutterschaft gesprochen – und damit viele Fans mitten ins Herz getroffen. In der neuesten Folge des Podcasts "Talk In Wardrobe" von Ellis Ranson erzählt die Reality-TV-Bekanntheit, wie sie nach der Geburt ihres Sohnes Santiago und später der Zwillinge Summer und Star mit ihrem veränderten Körper rang. Die Aufnahmen entstanden in London, wo die dreifache Mutter auch mit ihrem Ehemann, dem Fußballstar Jarrod Bowen (29), lebt. Offen berichtet Dani davon, wie sie sich monatelang in alte Jeans zwängte, bis ihre Mutter einschritt und klare Worte fand. "Am Ende meinte meine Mum: 'Dan, schmeiß sie einfach weg'", sagt Dani. Der Moment markierte einen Wendepunkt – und macht neugierig auf ihre ganze Geschichte.

Im Gespräch beschreibt die TV-Star, wie sehr sie die erste Zeit als Mutter verunsicherte. "Im ersten Jahr nach dem Mama-Werden habe ich mich selbst gequält und versucht, meine alten Jeans anzuziehen", gesteht sie im Podcast. Nichts habe mehr richtig gepasst, der Blick in den Kleiderschrank sei zur täglichen Prüfung geworden. "Es ist, als müsste man sich neu finden", sagt Dani weiter. Sie spricht auch darüber, wie wechselhaft Selbstvertrauen sein kann: "Wir alle haben Höhen und Tiefen mit dem Selbstbewusstsein." In einem weiteren Interview, im Podcast "In Great Company" von Jamie Laing (37), erzählte Dani im vergangenen Jahr, dass sie vor der Schwangerschaft mit Santiago eine Fehlgeburt erlitten hatte. Danach sei die Angst groß gewesen, doch die regelmäßigen Untersuchungen gaben ihr Halt.

Privat hat die dreifache Mama in den vergangenen Jahren viel neu sortiert. Mit Ex-Partner Sammy Kimmence bleibt sie nach eigenen Worten "sehr zivil", damit Santiago unbeschwert aufwachsen kann. Mit Jarrod fand sie später ihr Familienglück und gab dem West-Ham-Kapitän im Mai 2025 in einer Outdoor-Zeremonie im Langley Hotel in Buckinghamshire das Ja-Wort. Dani pflegt ein enges Verhältnis zu ihrem Vater Danny Dyer (48), der sie durch die stürmischen Phasen begleitet hat. Zu Hause sind es die kleinen Rituale, die zählen: Wenn Jarrod zur Tür hereinkommt und die Zwillinge "Papa" rufen, achtet die Schauspielerin darauf, dass auch Santiago sich gleichermaßen gesehen und geliebt fühlt. So entsteht ein Alltag, der nicht perfekt sein muss, aber echt ist.

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, TV-Bekanntheit

Instagram / danidyerxx Dani Dyer und ihr Sohn Santiago im April 2023

Instagram / danidyerxx Jarrod Bowen und Dani Dyer mit ihrem Zwillingen im Juni 2023