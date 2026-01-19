Vor angeblicher Trennung: Zion Foster dankte Jesy Nelson

Jesy Nelson (34) und ihr Verlobter Zion Foster sollen getrennte Wege gehen, während sie gleichzeitig um das Leben ihrer Zwillingstöchter kämpfen. Nur kurz nachdem die Sängerin öffentlich gemacht hatte, dass Ocean und Story an Spinaler Muskelatrophie Typ 1 leiden, ist von einer Trennung des Paares die Rede – beide wollen sich aber weiterhin gemeinsam um ihre Mädchen kümmern. Noch vor Bekanntwerden des Liebes-Aus teilte Zion auf Instagram rührende Zeilen an Jesy und nannte sie dort "die Definition einer Superfrau". Während die Musikerin im britischen TV-Studio von "This Morning" tapfer über den Gesundheitszustand der Babys sprach, fiel vielen Zuschauern bereits auf: Der Verlobungsring fehlte, Zion war ebenfalls nicht an ihrer Seite.

In der Sendung erzählte Jesy offen, wie sehr die Krankheit den Alltag der kleinen Familie bestimmt. Vor laufenden Kameras erklärte die ehemalige Little Mix-Sängerin, dass Story nachts an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden muss, weil ihr Körper noch nicht stark genug ist, um alleine zu atmen. Sie sagte, sie wünsche sich nichts sehnlicher, als einfach nur Mutter zu sein und nicht gleichzeitig Pflegerin ihrer Kinder. Parallel dazu nutzt die Musikerin ihre Reichweite, um auf SMA aufmerksam zu machen und fordert, dass der NHS einen fünf Pfund teuren Fersentest für Neugeborene einführt, um die Krankheit möglichst früh zu erkennen. Zion bedankte sich auf Instagram ausdrücklich für ihren Mut: "Jesy spricht eine riesige Lücke in unserem Gesundheitssystem an, das ist die Definition einer Superfrau", schrieb der Rapper und forderte ebenfalls: "Testet Kinder bei der Geburt auf SMA in Großbritannien, jetzt, wo es revolutionäre Behandlungen gibt."

Kurz darauf widmete Zion den Zwillingen ein bewegendes Gedicht, das er in einem Video auf Instagram vortrug. Darin erinnerte er an die harten Worte der Ärzte: Es sei unwahrscheinlich, dass Ocean und Story laufen oder sprechen können oder den Kopf selbst halten werden. Gleichzeitig machte der Musiker deutlich, dass er die wahre Stärke seiner Töchter anders misst: in ihrem Atem, ihrem Kampfgeist und den lauten Schreien der zwei "kleinen Kriegerinnen". Seine größte Sorge beschrieb er nicht als verpasste Entwicklungsschritte, sondern als die Aufgabe, die Mädchen bedingungslos zu lieben – ganz so, wie sie jetzt sind.

Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson im März 2025

Getty Images Jesy Nelson, 2020

Instagram / jesynelson Die Musiker Zion Foster und Jesy Nelson, September 2025