Jesy Nelson zeigt unveröffentlichte Aufnahmen ihrer Geburt

Jesy Nelson (34) lässt die Kameras in ihrer neuen Doku "Jesy Nelson: Life After Little Mix" so nah an sich heran wie nie zuvor – bis in den Kreißsaal. Der Trailer der sechsteiligen Prime-Video-Serie, die ab dem 13. Februar zu sehen ist, gewährt nun erste, bewegende Einblicke. Die ehemalige Little-Mix-Sängerin zeigt bislang unveröffentlichte Aufnahmen ihrer komplizierten Zwillingsschwangerschaft sowie der Geburt ihrer Töchter Ocean Jade und Story Monroe. Zu sehen ist unter anderem, wie Jesy im Krankenhaus in Tränen ausbricht, während ein Arzt ihr und ihrem damaligen Partner Zion Foster erklärt, dass bei Zwillingen mit ihrer Diagnose "90 bis 95 Prozent der Fälle" tödlich enden. "Ich hasse es, dass mein Körper mich im Stich lässt", sagt Jesy in einer Szene.

Die Doku "Life After Little Mix" begleitet Jesy vom positiven Schwangerschaftstest über dramatische Notfalluntersuchungen bis hin zur Frühgeburt in der 31. Woche. Laut The Standard litt die Sängerin am seltenen Twin-to-Twin-Transfusionssyndrom, bei dem die Blutversorgung der ungeborenen Babys gefährlich aus dem Gleichgewicht gerät. Nach der Geburt der Zwillinge folgt dann der nächste Schicksalsschlag: Die Mädchen erhalten die Diagnose Spinale Muskelatrophie Typ 1 (SMA1), eine seltene Erbkrankheit, die schwere Muskelschwäche verursacht. Erst kürzlich machte Jesy öffentlich, dass ihre Töchter vermutlich nie laufen und ihre Nackenstabilität nicht zurückgewinnen werden.

In früheren Interviews sprach Jesy bereits offen darüber, wie sehr sie der Leistungsdruck der Öffentlichkeit und ihre Zeit bei Little Mix an ihre Grenzen gebracht hatten. Nach ihrem Ausstieg im Jahr 2020 widmete sie sich ihrer Solokarriere – ein Schritt, der ihr persönliches Glück, aber auch neue Herausforderungen mit sich brachte. Auf Instagram erklärte die Sängerin, dass diese Phase eine der schwersten und schmerzhaftesten ihres Lebens gewesen sei und nun für immer dokumentiert bleibe. Zu dem Trailer schreibt Jesy an ihre Fans: "Ich bin unglaublich stolz auf diese Doku-Serie und kann es kaum erwarten, dass meine Fans und alle, die meine Reise verfolgt haben, sie sehen."

Getty Images Jesy Nelson, Sängerin

Instagram / DEu65rBobOb Jesy Nelson und Zion Foster im Januar 2025

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, März 2025