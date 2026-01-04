Jesy Nelson macht SMA-Diagnose ihrer Zwillinge öffentlich

Jesy Nelson (34) hat eine erschütternde Nachricht mit der Öffentlichkeit geteilt: Die Sängerin berichtet, dass ihre acht Monate alten Zwillingstöchter Ocean Jade und Story Monroe an Spinaler Muskelatrophie (SMA Typ 1) leiden. In einem emotionalen Instagram-Video schildert die frühere Little Mix-Sängerin, wie die Diagnose nach "den wohl härtesten drei bis vier Monaten" feststand. Die Untersuchung erfolgte im Great Ormond Street Hospital in London, wo Ärztinnen und Ärzte erklärten, die Mädchen würden voraussichtlich nie laufen können und könnten ihre Kopfkontrolle nicht zurückerlangen. Jesy, die die Kinder mit Partner Zion Foster bekommen hat, beschreibt, dass die Krankheit alle Muskeln betrifft – von Armen und Beinen bis hin zu Atmung und Schlucken.

Die 34-Jährige erzählt, die Unsicherheit habe kurz nach der Geburt begonnen. Ocean und Story kamen im Mai nach einer schwierigen Schwangerschaft zu früh zur Welt und verbrachten zunächst Zeit auf der Intensivstation. Zuhause fiel Jesys Mutter dann auf, dass die Babys ihre Beine weniger bewegten als erwartet. Zunächst habe sie das nicht alarmiert, da ihr nach der Entlassung aus der Klinik geraten worden sei, die Entwicklung von Frühgeborenen nicht zu vergleichen. Als sich Fütterprobleme häuften, folgten unzählige Termine. Schließlich stand die Diagnose fest: SMA Typ 1, eine seltene genetische Erkrankung, die ohne schnelle Behandlung lebensverkürzend ist. "Zeit ist bei dieser Krankheit das Wichtigste", sagte die Musikerin in ihrem Video und erklärte, dass beide Mädchen inzwischen eine Therapie erhalten hätten. "Wenn sie diese nicht bekommen hätten, würden sie sterben", so Jesy. Seitdem sei das Krankenhaus ihr "zweites Zuhause", sie habe innerhalb von zwei Wochen zur Vollzeitpflegerin ihrer Töchter werden müssen und "Dinge tun müssen, die keine Mutter tun sollte", erklärte sie gegenüber ihren Followern. Trotz Tränen betonte sie: "Am Ende des Tages sind sie noch da."

Abseits der schweren Diagnose gibt es in Jesys Leben auch Lichtblicke. Die Sängerin zeigt sich eng verbunden mit ihrem Partner Zion. Das Paar feiert private Momente aber bewusst im kleinen Kreis. Nach der Geburt der Zwillinge haben sich die beiden verlobt und teilen hin und wieder Einblicke in ihren Familienalltag – ohne dabei zu viel preiszugeben. Freunde beschreiben Jesy als sehr familienbezogen, besonders in schwierigen Zeiten. Schon früher betonte die Musikerin, wie wichtig ihr Halt und ein stabiles Zuhause sind. Aktuell liegt ihr Fokus klar auf ihren Kindern, die für sie im Mittelpunkt stehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesy Nelson, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jesynelson Die Musiker Zion Foster und Jesy Nelson, September 2025