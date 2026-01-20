Zwillinge krank: Jesy Nelson kämpft für Diagnosemethoden

Jesy Nelson (34) ist zum ersten Mal seit der Trennung von ihrem Verlobten Zion Foster vor die Kameras getreten – sichtbar bewegt und mit einer Mission. In der Sendung "This Morning" sprach die ehemalige Little Mix-Sängerin am Dienstag in London mit Gesundheitsminister Wes Streeting über die Kampagne, Spinale Muskelatrophie (SMA) als verpflichtenden Bestandteil des Neugeborenen-Screenings aufzunehmen. An ihrer Seite: niemand. Jesy kam allein, um sich ganz auf das Anliegen zu konzentrieren. Die 34-Jährige, die mit Zion Zwillingstöchter hat, brach in Tränen aus, als sie erklärte, warum der Schritt für sie so dringend ist: Sie wolle lieber Mutter für ihre Töchter sein als deren "Krankenschwester".

Im Studio schilderte die Sängerin den Alltag mit ihren Töchtern, bei denen SMA Typ 1 diagnostiziert wurde, und den Wunsch, andere Familien vor ähnlichen Schicksalen zu bewahren. "Ich weiß, dass es dich sehr berührt hat, denn wenn man es im echten Leben sieht und die Schwere erkennt, ist es wortwörtlich eine Frage davon, ob dein Kind laufen kann oder im Rollstuhl sitzt", sagte Jesy zu dem betroffen wirkenden Wes in der Sendung. Sichtlich mitgenommen fügte sie hinzu: "Ich empfinde das so leidenschaftlich, weil kein Elternteil so etwas durchmachen sollte." Sie richtete einen klaren Appell an die Politik. Sie hofft, dass Wes "seinen Worten Taten folgen lässt" und die SMA-Untersuchungen beschleunigt sowie als Teil des Blut-Screening-Tests oder sogenannten Fersenbluttests von Geburt an verankert.

Privat wollen Jesy und der Rapper nach dem Beziehungsende als Team für ihre Zwillinge da sein. Die beiden kleinen Mädchen kamen im Mai zur Welt; seither dominiert ihr Gesundheitszustand den Familienalltag. In den sozialen Medien hatte die Musikerin offenbart, wie sehr sie um das Leben kämpfen musste, das sie sich erträumt hatte, und wie sehr sich ihre Routinen durch Kliniktermine, Atemhilfen und Pflege verändert hatten. Immerhin bleibt der Kontakt mit Zion laut Mirror eng, um Entscheidungen für die Kinder gemeinsam zu treffen und ihnen ein stabiles Umfeld zu schaffen. Mit ihrem Mut rührt Jesy Freunde sowie Fans: Moderatorin Cat Deeley bezeichnete sie nach einem Interview auf Instagram beispielsweise als "eine der stärksten, mutigsten und weisesten Frauen", die sie je getroffen habe.

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, März 2025

Instagram / jesynelson Jesy Nelson und Zion Foster mit ihren Zwillingen

Getty Images Jesy Nelson, Sängerin