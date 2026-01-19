Verlobung im September: Jesy Nelson soll getrennt sein

Jesy Nelson (34) und ihr Verlobter Zion Foster sollen sich laut Insidern getrennt haben – nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Zwillingstöchter und mitten in der schwersten Zeit ihres jungen Familienlebens. Laut dem britischen Blatt The Sun haben sich die Sängerin und der Rapper dazu entschieden, ihre Beziehung zu beenden und sich voll auf die gemeinsamen Kinder zu konzentrieren. Die Mädchen Ocean Jade und Story Monroe kamen bereits im Mai vergangenen Jahres in England zur Welt, deutlich zu früh und nach einer komplizierten Schwangerschaft. Nach dem dramatischen Start ins Leben folgte für das Paar der nächste Schock: Beide Babys leiden an spinaler Muskelatrophie Typ 1, einer seltenen genetischen Erkrankung, die ihre weitere Entwicklung stark beeinflussen kann.

Die vergangenen Monate waren für Jesy und Zion von Krankenhausaufenthalten, Behandlungen und intensiver medizinischer Betreuung geprägt. Die Zwillinge mussten nach der Frühgeburt zunächst wochenlang auf der Intensivstation bleiben, bevor sie nach Hause durften. Schon da dokumentierte die frühere Little Mix-Sängerin die schwierige Zeit für ein TV-Special und teilte Einblicke in den Alltag mit den frühgeborenen Mädchen. Vor wenigen Wochen sprach Jesy in der britischen Sendung "This Morning" offen über die Diagnose SMA Typ 1 und erklärte, Ärzte hätten ihr gesagt, dass Ocean und Story möglicherweise nie laufen könnten. Sie berichtete, ihr Zuhause gleiche inzwischen einem Krankenhaus, betonte aber auch ihre Dankbarkeit dafür, dass die Zwillinge bereits eine einmalige Infusion erhalten hätten, die das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen soll. Parallel dazu startete die Musikerin eine Petition, um die Erkrankung in das britische Neugeborenen-Screening aufzunehmen.

Auch wenn die Liebesbeziehung von Jesy und Zion Medienberichten zufolge nun beendet sein soll, zeigt sich, wie eng die beiden als Eltern zusammenstehen. Gegenüber The Sun verrieten Informanten, die Ex-Partner seien weiterhin befreundet, "voll und ganz auf ihre Töchter fokussiert" und als Elternteil "vereint im Co-Parenting". Zion veröffentlichte zuletzt auf Instagram ein emotionales Gedicht, in dem er seine Gefühle angesichts der Diagnose seiner Mädchen schildert und Jesy ausdrücklich für ihren unermüdlichen Einsatz lobt. Nach der romantischen Verlobung am Strand, bei der die beiden ihre Liebe mit einem funkelnden Ring besiegelten, steht für das frühere Traumpaar nun vor allem eines im Mittelpunkt: das Wohlergehen von Ocean und Story.

Instagram / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson im März 2025

Getty Images Jesy Nelson, Sängerin

Instagram / jesynelson Die Musiker Zion Foster und Jesy Nelson, September 2025