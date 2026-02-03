Hatte König Frederik X. etwas mit Jeffrey Epstein zu tun?

Drei Millionen neue Dokumente zum Fall Jeffrey Epstein (†66) sorgen für Nervosität in Promi- und Adelskreisen – jetzt fällt auch der Name von König Frederik X. (57). Der dänische Monarch taucht in den Unterlagen gleich zweimal auf: Ein Geschäftspartner von Jeffrey, der britische Investor Ian Osborne, soll im März 2012 ein Treffen mit dem damaligen Kronprinzen in Kopenhagen angebahnt haben. Im Juli 2012 steht Frederik zudem auf einer exklusiven Dinner-Liste mit nur 22 Gästen, vermerkt gemeinsam mit seinem Vertrauten und Privatsekretär Morten Roland Hansen. An jenem Tag trug Frederik am Nachmittag die olympische Fackel durch London, der Abend war demnach frei.

In den Dokumenten ist von konkreten Absprachen für eine "fruchtbare Zusammenarbeit" in Dänemark die Rede, angeblich nach dem Vorbild der Kontakte, die Jeffrey in Großbritannien mit Andrew Mountbatten-Windsor (65) aufgebaut hatte. Ob das Dinner in London tatsächlich stattgefunden hat oder es bei Planungen blieb, geht aus den nun bekannten Unterlagen nicht eindeutig hervor. Während Beobachter noch die frisch veröffentlichten Akten studieren, reagiert der dänische Hof ungewöhnlich schnell und bestimmt. "Seine Majestät der König hat Jeffrey Epstein nie getroffen", teilt der Hof gegenüber der Zeitung Ekstra Bladet mit.

Während in Kopenhagen beschwichtigt wird, blicken die Skandinavier derzeit verstärkt nach Norwegen: Dort räumte Kronprinzessin Mette-Marit (52) ein, im Jahr 2013 vier Tage im Haus von Jeffrey in Palm Beach verbracht zu haben, begleitet von einer Freundin. Der Hof in Oslo bestätigte zudem, dass zwischen der Prinzessin und dem US-Unternehmer umfangreiche Kommunikation stattgefunden hatte. Mette-Marit stand zuletzt auch wegen ihrer fortschreitenden Lungenerkrankung und dem Prozess um ihren Sohn Marius Borg Høiby (29) im Fokus.

