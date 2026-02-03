Laut Serkan Yavuz: Das kassieren Dschungel- und Realitystars

Serkan Yavuz (32), bekannt aus verschiedenen Reality-Formaten, hat in seinem Podcast "unREAL" jetzt überraschende Einblicke in die Gagen der Branche gegeben. Er erklärte, dass die Summen je nach Sendung und Teilnehmer stark variieren. "Es gibt welche, die bekommen vielleicht 4.000, und es gibt welche, die haben dann irgendwie 60.000 bis 70.000 Euro in der Sendung", verriet Serkan. Selbst berühmte Persönlichkeiten innerhalb der Szene, wie Claudia Obert (64), würden noch mal höhere Summen erhalten: "Vielleicht sogar das Doppelte." Doch wie sieht es bei den richtig großen Formaten wie dem Dschungelcamp aus?

Auch hierzu äußerte sich der Reality-Star. Laut Serkan handele es sich bei den Gagen im Dschungelcamp um wesentlich höhere Beträge. Besonders wer in der Vergangenheit bereits für Furore gesorgt habe, könne hier gut absahnen. "Über den Dschungel brauchen wir nicht reden, da geht's um die schönen sechsstelligen Bereiche. Da kann gut Geld fließen tatsächlich, wenn du es gut gemacht hast bis dato", so seine Worte. Ob ihm wohl seine Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) Einblicke in ihre eigene Gage gewährt hat? Samira, mit der Serkan zwei Kinder hat, nimmt aktuell selbst an der RTL-Show teil, doch wie viel sie dabei verdienen konnte, bleibt wohl ein Geheimnis.

In seinem Podcast zeigt sich Serkan reflektiert über seine eigene Karriere im Reality-TV. Er verrät, dass seine Gagen in der Vergangenheit ebenfalls schwankten: "Es gab Formate, da kriege ich gutes Geld, da gab's aber auch Formate, da hab ich weniger bekommen." Ursprünglich wurde Serkan durch seine Teilnahme an der Dating-Show Die Bachelorette sowie später in anderen Formaten bekannt. Trotz mancher Kritik an der Branche hat er sich seinen Platz gesichert und gibt nun in seinem Podcast regelmäßig ehrliche Einblicke hinter die Kulissen von Trash-TV und Co. – eine Welt, die nicht nur vom Glamour, sondern offenbar auch von großen Gehaltsschecks geprägt sein kann.

Anzeige Anzeige

Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, 09.04.2024

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz im Mai 2025

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026