Erstes Date: Simone Lugner trifft Prinz Marcus von Anhalt

Simone Lugner hat wieder Grund zur Freude! Beim glamourösen Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel traf sie auf Prinz Marcus von Anhalt (59). Nach dem Tod ihres Ehemanns Richard Lugner (†91) im August 2024 vermied sie laut Heute Dates und neue Bekanntschaften. Doch dieses Treffen bei der bekannten Schnitzelparty brachte frischen Wind in ihr Leben. Nur zwei Tage nach ihrem ersten Aufeinandertreffen reiste Marcus nach Wien, wo die beiden bei einem edlen Innenstadt-Italiener ein gemeinsames Dinner genossen. Begleitet wurden sie von einem befreundeten Paar des Realitystars.

Nach dem Treffen zieht Simone eine erste positive Bilanz. Sie beschreibt den Abend als angenehm, geprägt von guten Gesprächen, leckerem Essen und einer entspannten Atmosphäre. Auch betont sie, dass sie Marcus bisher nicht im Internet gesucht habe und dies auch nicht vorhabe. Stattdessen wolle sie ihn ohne Vorurteile kennenlernen und sich ein eigenes Bild von seiner Persönlichkeit machen. "Stand jetzt sind wir gerade noch ganz am Anfang, da kann ich nichts dazu sagen, außer, im Moment passt es so weit gut, sodass einem möglichen weiteren Treffen nichts im Wege steht", verriet die Lugner-Witwe im Gespräch mit der Zeitung Heute. Ein großzügiger Strauß roter Rosen von Marcus trug sicherlich auch dazu bei, einen positiven Eindruck zu hinterlassen.

Schon beim glamourösen Society-Event in Kitzbühel hatte es zwischen Simone und Marcus kräftig gefunkt. Die beiden sorgten für Aufsehen, als sie bei der viel beachteten Schnitzelparty gemeinsam am Tisch mit Frédéric von Anhalt (82) saßen. Nachdem sich Frédéric, der extra auf Krücken angereist war, frühzeitig verabschiedet hatte, hatten sich Simone und der Realitystar immer näher aneinandergeschoben. Flirtende Blicke, neckische Sprüche und plötzlich setzte Marcus zum Kuss an – er ließ dabei keine Zweifel an seinen Absichten: "Ich werde Simone zu meiner Prinzessin machen", verkündete er lautstark. Damit waren sie schlagartig im Mittelpunkt des Abends.

Collage: Imago, Getty Images Simone Lugner und Prinz Marcus von Anhalt Collage

IMAGO / K.Piles Simone und Richard Lugner, Juli 2021

Starpix / Alexander Tuma / ActionPress Simone Lugner, 2025