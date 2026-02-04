Samiras Mama Inge: So ist Serkans Kontakt zu seinen Töchtern

Im "Ich bin ein Star"-Podcast plaudert Samira Yavuz (32)' Mutter Inge offen über die aktuelle Familiensituation – und beantwortet die Frage, wie Ex-Partner Serkan Yavuz (32) unter diesen besonderen Umständen den Kontakt zu seinen Töchtern hält. "Da ist natürlich Kontakt da und der ist sehr regelmäßig", betont Inge im Podcast. Die Kinder sehen und hören ihren Vater demnach regelmäßig. Da Samira als gewohnte Schnittstelle wegfällt, übernimmt Oma Inge die Rolle der Vermittlerin.

Die Technik macht es möglich: Serkan und seine Töchter "telefonieren natürlich über Video, WhatsApp, können sich so austauschen", gibt Inge einen Einblick in den Alltag während der Drehwochen. Über das Smartphone der Oma halten die Mädels den Draht zu ihrem Papa also glühend heiß. Dass der Austausch so reibungslos funktioniert, während die Mutter im Dschungel um die Krone kämpft, darüber zeigt sich Inge mehr als zufrieden: "Das ist auch gut so. Ja, finde ich auch super."

Wieder zeigt sich, dass das Familiengefüge rund um Samira und Serkan komplex, aber eng verbunden ist. Inge war schon früher eine Vertraute ihrer Tochter. Sie kannte die Höhen und Tiefen der Beziehung der beiden, inklusive schwieriger Phasen, über die Samira mit ihr gesprochen hatte. Jetzt achtet die Mutter darauf, dass bei allen Veränderungen der Fokus auf den Kindern bleibt und der Kontakt zum Vater nicht abreißt. Samira und Serkan sind dem Reality-Publikum als Paar bekannt geworden, doch im Hintergrund spielt sich ein Familienalltag ab, in dem Großmutter, Eltern und Kinder gemeinsam versuchen, eine neue Normalität zu finden.

Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg, Köln, April 2024

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

