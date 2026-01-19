Bella Hadid erhielt Tipps für ihre TV-Rolle in "The Beauty"

Bella Hadid (29) hat bei ihrer neuen Herausforderung als Schauspielerin in der Serie "The Beauty" offenbar viel Unterstützung von ihren Kollegen erhalten. Bei der Premiere der Serie in New York erzählte das Model, dass der Cast ihr einige Tipps gegeben habe, um in ihre Rolle hineinzuwachsen. Besonders Ashton Kutcher (47), Anthony Ramos (34) und Jeremy Pope hätten sie ermutigt, ihren eigenen Weg zu finden. "Sie konnten mir viele kluge Ratschläge geben und mir erklären, dass selbst verrückt oder seltsam zu sein trotzdem etwas Positives ist", sagte Bella im Gespräch mit dem Magazin People. "Und manchmal sind Dinge peinlich, aber am Ende des Tages ist es eigentlich gar nicht peinlich", erklärte sie weiter und ergänzte: "Wir können alle unterschiedliche Versionen von uns selbst sein, und das war für mich am Set das Wichtigste."

In der von Ryan Murphy (60) mitentwickelten Thrillerserie spielt Bella eine Frau, deren Erfahrungen mit einer neuen Schönheitsdroge eine verhängnisvolle Wendung nehmen. Die Handlung dreht sich um einen mysteriösen Tech-Unternehmer, dargestellt von Ashton Kutcher, der die Droge entwickelte und bereit ist, alles zu tun, um seinen milliardenschweren Pharmakonzern zu schützen. Neben Bella und Ashton gehören auch bekannte Namen wie Isabella Rossellini, Evan Peters (38) und Rebecca Hall (43) zum Cast, begleitet von Cameos etwa von Ben Platt (32) und Meghan Trainor (32). Bellas Figur durchlebt dabei ein besonders schockierendes Schicksal, wie der kürzlich erschienene Trailer verrät.

Die Rolle in "The Beauty" markiert einen neuen Meilenstein in Bellas Karriere, die bislang hauptsächlich als Model bekannt war. Bei der Premiere präsentierte sich Bella selbstbewusst und dankbar und hob hervor, wie einladend und unterstützend das Team sie aufgenommen habe. Dabei zeigte sie sich besonders begeistert von Jeremy Pope und betonte dessen warme und herzliche Art, was zeigt, wie wichtig ihr die menschlichen Verbindungen am Set waren. Zwar habe die Besetzung meist getrennt gedreht, bei einem gemeinsamen Dinner habe man jedoch den Zusammenhalt gespürt. Die Serie ist ab dem 21. Januar auf FX Network, Hulu und Disney+ verfügbar.

Getty Images Bella Hadid bei der Premiere von FXs "The Beauty" im MoMA in New York

Getty Images Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Anthony Ramos, Bella Hadid, Rebecca Hall, Evan Peters und Isabella Rossellini bei der Premiere "The Beauty"

Getty Images Model Bella Hadid bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York City