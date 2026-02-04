Drängten Epstein und Andrew eine Stripperin zu einem Dreier?

Neue Dokumente aus dem US-Justizministerium setzen Andrew Mountbatten Windsor (65) erneut unter Druck: Eine namentlich nicht genannte Stripperin behauptet The Sun zufolge, 2006 in Jeffrey Epsteins (†66) Haus in Palm Beach für den Unternehmer und den damaligen Prinzen getanzt und anschließend auf deren Drängen "verschiedene sexuelle Handlungen" vollzogen zu haben. Ihr Anwalt William Vogeler schildert in einem Schreiben vom 23. März 2011, dass die Frau aus einem nahegelegenen Stripclub zu einer Party gebracht und von Jeffrey Epstein in ein Schlafzimmer geführt worden sei, wo Andrew gewartet habe. Nach dem Tanz, so die Darstellung, hätten beide einen Dreier verlangt. Die Tänzerin habe erklärt: "Ich wurde engagiert, um zu tanzen, nicht um Sex zu haben." Andrew bestreitet grundsätzlich jede Verfehlung im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein.

Der Anwalt behauptet weiter, Jeffrey Epstein habe der Frau 8.445 Euro für ihren Auftritt versprochen, jedoch nur einen Bruchteil gezahlt. Nach der Begegnung sei ihr eine Reise auf die Jungferninseln angeboten worden, die sie abgelehnt habe. Aus den nun öffentlich gewordenen Unterlagen geht hervor, dass die Tänzerin später 211.148 Euro wegen eines angeblichen Vertragsbruchs forderte. Parallel bestätigt die Polizei, neue Hinweise einer weiteren mutmaßlichen Geschädigten zu prüfen: Laut einem BBC-Interview mit dem Anwalt Brad Edwards soll die Frau 2010 in die Royal Lodge nach Windsor gebracht worden sein, wo sie eine Nacht mit Andrew verbracht habe, bevor es am nächsten Tag "zu einer Tour durch den Buckingham-Palast" gegangen sei. Thames Valley Police teilte mit, man bewerte die Informationen nach etablierten Verfahren und nehme Berichte über Sexualdelikte "äußerst ernst". Zugleich betonte die Behörde, dass weder die Frau noch ihr Anwalt die Vorwürfe direkt bei ihr angezeigt hätten.

Abseits der Ermittlungen steht Andrews Privatleben weiterhin im Zeichen des Rückzugs. Der Royal lebt fernab seiner früheren Alltagsroutine rund um Windsor und hält sich auf dem Landsitz seines Bruders in Norfolk auf. Menschen aus seinem Umfeld beschreiben, dass Familie und enge Vertraute versuchen, den Kontakt aufrechtzuerhalten und ihm im Alltag Struktur zu geben. Zu Festtagen und familiären Anlässen wird traditionell Wert auf gemeinsame Zeit gelegt, auch wenn die Wege dorthin länger geworden sind. Andrews Töchter gelten als wichtige Stütze, doch die neuesten Enthüllungen dürften besonders belastend sein.

Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015

Imago Andrew Mountbatten Windsor beim Ausritt nahe Windsor Castle vor dem großen Regenschauer am 13. Dezember 2025