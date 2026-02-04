Nach E-Mail-Leak: Fergies Charity-Organisation macht dicht

Sarah Ferguson (66) muss den nächsten schweren Rückschlag verkraften: Die von ihr gegründete Wohltätigkeitsorganisation "Sarah’s Trust" wird in Kürze ihre Arbeit einstellen. Das teilte ein Sprecher in einem offiziellen Statement mit, das der britischen Zeitung The Sun vorliegt. Darin heißt es: "Unsere Vorsitzende Sarah Ferguson und der Vorstand haben schweren Herzens beschlossen, die Wohltätigkeitsorganisation in Kürze auf unbestimmte Zeit zu schließen." Die Entscheidung fällt nur wenige Tage, nachdem neue Gerichtsunterlagen über die enge Verbindung zwischen Sarah und Jeffrey Epstein (†66) veröffentlicht wurden.

In diesen Dokumenten tauchen E-Mails auf, in denen Sarah den verurteilten Sexualstraftäter nach seiner Haftentlassung nicht nur in höchsten Tönen lobt, sondern ihm sogar schreibt, er solle sie "einfach heiraten". Weitere Passagen deuten an, dass Jeffrey nach seiner Haftentlassung versuchte, die Ex-Royale für öffentliche Verteidigungen zu gewinnen. In einem separaten Mailwechsel wird beschrieben, wie der Financier sogar "Datenbeschaffung" über Sarah anstoßen ließ. Außerdem gibt es Hinweise, wonach Sarah im Juli 2009 Jeffrey besuchte – als er bereits verurteilt worden war. Die Wohltätigkeitsorganisation von Sarah zeigte sich trotz allem "extrem stolz" auf die geleistete Arbeit: Partnerschaften mit über 60 Organisationen in mehr als 20 Ländern, Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Krisenhilfe und Umwelt.

Rückte zunächst Sarahs Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (65) wegen seiner Verbindung zu Jeffrey in den Fokus, zeigen neue Aktenenthüllungen immer deutlicher, dass auch Sarah selbst dem verurteilten Sexualstraftäter freundschaftlich verbunden war. Zuletzt musste sie aufgrund der Skandale – ebenso wie ihr Ex-Mann – aus der Royal Lodge als ihrem jahrzehntelangen Wohnsitz ausziehen und den Titel der Herzogin ablegen. Selbst ihre Tochter, Prinzessin Eugenie (35), wandte sich inzwischen von ihr ab.

Collage: IMAGO / ZUMA Press Wire, Getty Images Collage: Jeffrey Epstein, Sarah Ferguson

Getty Images Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor, 2024

Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice, britische Royals