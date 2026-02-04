Geheime Dinner-Enthüllung: Musk & Zuckerberg bei Epstein

Enthüllte E-Mails aus neuen Justizunterlagen zeichnen ein brisantes Bild von Jeffrey Epsteins (†66) Tech-Verbindungen: In einer Nachricht vom 20. August 2015 schwärmt der verurteilte Sexualstraftäter von einem Dinner in Palo Alto, das er als "wild" bezeichnete – mit Mark Zuckerberg (41) am Tisch, dazu Elon Musk (54), Peter Thiel und Reid Hoffman. Laut The Daily Beast soll Musk an dem Abend Zuckerberg vorgestellt haben. Hoffman schrieb kurz darauf eine Mail mit dem Betreff "intros", um Gespräche aus dem Kreis um den MIT-Neurowissenschaftler Ed Boyden fortzusetzen. Die Korrespondenz verknüpft Silicon Valley, große Namen – und jede Menge Gesprächsstoff.

Die Mails zeigen auch, wie Epstein über Zuckerbergs Privatleben herzieht. In einer Nachricht kommentierte er dessen Ehe mit Priscilla Chan (40) mit den Worten: "Kann es nicht glauben und so traurig, ich könnte an ihrer Stelle sein." Außerdem witzelte er, Zuckerberg verdiene für die "arabischen Revolutionen" den Friedensnobelpreis, eine Anspielung auf die Rolle von Facebook während des Arabischen Frühlings. Zugleich taucht Musks Name mehrfach auf: In E-Mails von Dezember 2013 erkundigte sich der Unternehmer bei Epstein, ob er während der Feiertage dessen Privatinsel besuchen könne. Epstein antwortete: "Immer Platz für dich", und bot Abholtermine Anfang Januar an. Später findet sich in Epsteins Kalender laut Unterlagen der Hinweis: "Erinnerung: Elon Musk zur Insel am 6. Dez (ist das noch aktuell?)." Musk widersprach daraufhin öffentlich auf X: "Das ist falsch." Ein Sprecher von Zuckerberg erklärte gegenüber Vanity Fair schon damals: "Mark traf Epstein flüchtig einmal bei einem Dinner zu Ehren von Wissenschaftlern, das nicht von Epstein organisiert war. Mark hatte nach diesem Abend keinen Kontakt mehr zu Epstein."

Jeffrey Epstein war bekannt für seine Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten, darunter zahlreiche Wirtschafts- und Technologiemogule. An den Kontroversen um diese Verstrickungen wird jedoch seit Jahren gerüttelt, vor allem seit Epsteins Tod im Jahr 2019. Während Mark Zuckerberg angibt, Epstein lediglich "einmal bei einem Dinner im Vorbeigehen getroffen" zu haben, weist Elon Musk jede tiefere Beziehung zu Epstein von sich. Der Gastgeber des Dinners, Reid Hoffman, ist Mitbegründer von LinkedIn, und auch Palantir-Gründer Peter Thiel gehörte zum Kreis jener hochkarätigen Gäste, die an jenem Abend in Palo Alto zusammenkamen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Elon Musk und Mark Zuckerberg

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015

Instagram / zuck Priscilla Chan und Mark Zuckerberg