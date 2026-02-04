Diese Erkenntnis nimmt Single-Lady Elena Miras aus MKFL mit

Make Love, Fake Love ist längst nicht die erste Reality-TV-Erfahrung, die Elena Miras (33) in ihrem Leben macht. Dennoch hat dieses Format ihr in mancher Hinsicht noch mal neu die Augen geöffnet – und sie nimmt wichtige Erkenntnisse daraus mit. Welche das sind, verrät sie nun in einer Fragerunde auf Instagram: "Mir wurde gezeigt, dass Menschen, die ins Fernsehen wollen, alles dafür tun. Egal ob Lügen erzählen, Videos machen, andere die ganze Zeit erwähnen [...]. Die Menschen sind alle gleich und alle sind einfach TV-geil."

Auch aus ihrer Meinung über dieses Verhalten macht die alleinerziehende Mama kein Geheimnis. "Ich hasse einfach Menschen, die um jeden Preis ins TV wollen [...] und alles machen, nur um Fame abzubekommen", betont sie und fügt hinzu: "Davon halte ich gar nichts und damit will ich auch nichts zu tun haben." Auf wen genau Elena mit diesem harten Urteil anspielt und wem ihre Abneigung gilt, verrät sie jedoch nicht.

Auch vor der Kamera nimmt die 33-Jährige kein Blatt vor den Mund. Im Laufe der aktuellen "Make Love, Fake Love" Staffel sagte sie schon des Öfteren, was sie wirklich denkt. Unter anderem vergangene Woche, als Kandidat Leonidas gekränkt einen Schuh wegkickte, da Elena in einem Moment das Gespräch mit ihm ablehnte. "Das ist so Kindergarten, ich schwöre, man, das ist das Spiel, was soll das? Du kannst auch gleich nach Hause gehen", faucht sie ihn vor laufender Kamera an und fügte später hinzu: "Ich bin 33, ich hab schon ein kleines Kind zu Hause. Für mich ist das Thema gegessen. Ich kann das in meinem Leben nicht gebrauchen."

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love" 2025