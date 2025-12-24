Sarah Connor verbrachte die Vorweihnachtszeit im Dschungel

Sarah Connor (45) hat die Vorweihnachtszeit in diesem Jahr auf ganz außergewöhnliche Weise verbracht. Gemeinsam mit ihrer Familie war die Sängerin im Amazonas unterwegs und teilt ihre Eindrücke jetzt in einem Video auf Instagram. Darin sieht man sie bei einer Bootsfahrt, im Kontakt mit kleinen Affen und inmitten beeindruckender Natur. Besonders begeistert zeigt sich Sarah von ihrer Übernachtung im Regenwald. "Ich glaube, die Übernachtung im Amazonas Regenwald Survival Camp war das Krasseste, was ich je erlebt habe", schreibt sie unter ihren Beitrag.

In ihrer Instagram-Story verrät die Musikerin zudem, dass sie und ihre Familie inzwischen wieder auf dem Rückweg nach Deutschland sind. Trotz der abenteuerlichen Tage im Regenwald steht nun ein traditionelles Weihnachtsfest auf dem Programm: Wie Sarah enthüllt, wird sie Heiligabend gemeinsam mit ihrer Familie zu Hause in Deutschland verbringen. Das Abenteuer im Dschungel und die tierischen Begegnungen haben der Familie unvergessliche Erinnerungen für die Adventszeit beschert – ein erfrischendes Kontrastprogramm zu den sonst oft hektischen Weihnachtseinkäufen.

Sarahs Liebe zur Natur ist tief verwurzelt und begleitet sie schon seit vielen Jahren. Inzwischen engagiert sie sich auch aktiv für den Tierschutz – besonders für Orcas. Ende 2024 gründete sie gemeinsam mit Janek Andre die Iberian Orca Guardians Foundation, mit dem Ziel, die bedrohten Meeressäuger in europäischen Gewässern zu schützen und Konflikte mit Bootsbesitzern zu vermeiden. Das Engagement der Performerin zeigt, wie ernst sie es mit ihrem Einsatz für die Natur meint. Unter ihrem aktuellen Clip aus dem Regenwald schreibt sie voller Begeisterung: "Danke Mutter Natur für Deine Wunder."

Imago Sarah Connor bei der Live-Aufzeichnung von 3nach9 in Bremen am 23.05.2025

Instagram / sarahconnor Sarah Connor im Regenwald 2025

