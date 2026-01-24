Marco Cerullo gab Stephen Dürr Schmuggel-Tipps für Dschungel

Ex-Dschungelcamper Marco Cerullo (37) sorgt mit einer pikanten Beichte für Wirbel: Der Reality-Star erzählt, dass er Schauspieler Stephen Dürr (51) vor dessen Einzug ins Dschungelcamp zu Schmuggel-Tricks angestiftet hat. Die beiden Reality-Gesichter standen schon gemeinsam auf der Bühne, bevor Stephen nun in Australien in den Urwald zog. Dort hatte der Ex-Unter uns-Star schließlich tatsächlich versucht, heimlich Haarbänder in den TV-Dschungel mitzunehmen – in seiner Poritze. Nun erzählt Marco ganz offen, welche Rolle er dabei gespielt haben will.

"Ich habe den angerufen vor dem Dschungel, bevor das überhaupt offiziell war, und habe ihm gesagt: 'Pass auf, ich habe mitbekommen, du gehst in den Dschungel. Hast du Bock auf einen Dschungelsong? [...] Er wollte den nicht machen, aber im Nachgang hat er gefragt: 'Hast du vielleicht ein paar Tipps für mich?' Ich habe ihm gesagt, er soll was reinschmuggeln", erzählt Marco bei Bild. Doch Stephen bekam wohl Gewissensbisse und gestand seinen Regelbruch bei der Kontrolle durch die Ranger. Marco hatte gehofft, dass der diesjährige Dschungelcamper aus seinen eigenen Fehlern gelernt hätte. Denn auch Marco versuchte in seiner Staffel einen Coup. "Ich hatte damals ein Bonbon in der Tasche und ich Idiot habe es dann vorher rausgetan", erzählt er.

Abseits der Schmuggel-Schlagzeile verbindet Marco und Stephen eine Bühnenfreundschaft vom Ballermann, wo sie als Reality-Gesichter regelmäßig auf denselben Line-ups landen. In solchen Nächten, erzählen Wegbegleiter, entstehen schnell Insider-Bande – zwischen Garderobe, Soundcheck und dem gemeinsamen Rückweg ins Hotel. Zum Start der neuen Dschungelrunde war die Aufmerksamkeit ohnehin groß: Das Comeback mit Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) lieferte starke Primetime-Momente, besonders in der jungen Zielgruppe. Für Fans gehören kleine Regelbrüche und schlaue Tricks längst zur Lagerfeuerfolklore – genauso wie die Freundschaften, die aus TV-Projekten hervorgehen und auf Mallorca bei einem Spontan-Duett oder einem späten Snack wieder aufleben.

Collage: Imago, RTL Collage: Marco Cerullo und Stephen Dürr, 2026

RTL Stephen Dürr in der Dschungel-Dusche

RTL / Patrick Heffels Simone Ballack, Stephen Dürr, Samira Yavuz, Nicole Belstler-Boettcher und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026