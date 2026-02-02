"Billig"-Vorwurf: Emmy Russ kontert Aleks mit klarer Ansage

Im Reality-Kosmos brodelt es mal wieder ordentlich: Aleks Petrovic (34) machte kürzlich in den sozialen Netzwerken seinem Ärger Luft und kritisierte öffentlich, dass manche Menschen für Aufmerksamkeit im Internet zu weit gehen würden. Viele Fans vermuteten schnell, dass sich Aleks’ Aussagen auf ein mögliches Treffen zwischen Chris Manazidis und Emmy Russ (26) bezogen – jener Frau, mit der er zuvor selbst angebandelt hatte. Emmy ließ die Anschuldigungen jedoch nicht unbeantwortet und meldete sich wenig später mit einer Instagram-Story zu Wort. "Also, ich fand die Rosen jetzt nicht billig. Ich fand auch das Dinner nicht billig. Ich fand die Person, mit der ich ein schönes, wunderschönes Abendessen hatte, überhaupt nicht billig. Ich bin alles andere als billig", stellt sie klar.

Doch damit ist für Emmy noch lange nicht Schluss. Zwar nennt sie keine Namen, doch ihre Worte wirken wie ein klarer Gegenschlag gegen Aleks, dem sie seine eigenen Fehler vorhält. "Aber weißt du, was ich billig finde, mein Lieber? Dass du dich mit meiner besten Freundin hinter meinem Rücken verabredet hast, ihr euch getroffen habt und du sie angeschrieben hast und mit ihr lange Kontakt hattest und mir davon nichts gesagt hast. Das ist extrem billig. Und alle anderen Wörter, die ich am liebsten dazu sagen würde, darf ich hier leider nicht sagen", stellt sie klar. Zum Schluss setzt sie noch einen selbstbewussten Seitenhieb und macht unmissverständlich klar: "Wie du gesehen hast – was du kannst, kann ich schon lange."

Der Auslöser für die jüngste Auseinandersetzung ist ein Instagram-Post, den Aleks am Vortag mit seiner Community teilte. Der Realitystar ließ keinen Zweifel daran, wie enttäuscht er von dem Verhalten einiger Menschen ist. "Missgunst, Verrat und Toxizität im Herzen. Für digitale Aufmerksamkeit im Internet verkaufen manche sogar ihre Seele, und das billig", schrieb der Temptation Island VIP-Star. Besonders auffällig: Unterlegt war die Botschaft mit dem Song "Move Bitch", was den Ton der Ansage nochmals verschärfte. Viele Follower sahen darin eine klare Anspielung auf die Gerüchte um ein mögliches Treffen zwischen Emmy und Chris. Offizielle Bestätigungen gab es bisher zwar nicht, aber die hitzigen Spekulationen in den Kommentaren ließen nicht lange auf sich warten.

Emmy Russ und Aleks Petrovic

Emmy Russ, November 2025

Aleks Petrovic, Realitystar