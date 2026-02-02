Kerry Katona nennt Katie Price "verrückt" nach Blitzhochzeit

Katie Price (47) hat es getan: In Dubai hat die Reality-Bekanntheit ihren neuen Partner Lee Andrews geheiratet – und das nur wenige Tage, nachdem sie ihre Trennung von JJ Slater öffentlich gemacht hatte. In einem Hotel, dessen Suite mit Rosenblättern und einem "Willst du mich heiraten, Katie?" geschmückt war, machte Lee den Antrag, kurz darauf folgte die Trauung. Katie, die zuvor die Verlobung via Social Media enthüllt und ihren neuen Mann mit Matching-Tattoos vorgestellt hatte, soll laut dem Magazin new! gesagt haben, sie habe in Lee ihren "Richard Gere" gefunden. Zurück in England kümmert sie sich nun wieder um ihre Kinder, während Lee zunächst in Dubai blieb und seine Reisepläne mehrfach änderte.

Für Gesprächsstoff sorgt nicht nur das Tempo der Liebe, sondern auch Lees öffentliche Persona. Seine Online-Behauptungen, er sei Gründer einer Hotelkette, wurden von Royalton Hotels & Resorts dementiert. Zudem kursierten Bilder, die ihn an der Seite von Elon Musk (54) und Kim Kardashian (45) zeigen sollten – diese wurden als KI-Fälschungen entlarvt und wieder entfernt. Parallel meldeten sich frühere Bekannte und Ex-Partnerinnen zu Wort, darunter Alana Percival, die behauptet, Lee habe ihr noch vor wenigen Monaten auf identische Weise einen Antrag gemacht. In Instagram-Posts forderte sie Katie auf, "zu rennen". Auch Lees Ankündigungen, kurzfristig nach Großbritannien zu fliegen, wurden mehrfach revidiert, wie gelöschte Clips nahelegen.

Nun hat sich Katies langjährige Freundin Kerry Katona (45) zu Wort gemeldet – und sie nimmt kein Blatt vor den Mund. In ihrer Kolumne im Magazin new! schrieb Kerry: "Katie Price hat zum vierten Mal geheiratet, sie sagt, sie hat ihren Richard Gere gefunden. Als Katies Freundin liebe und unterstütze ich sie absolut, egal was sie tut – aber sie ist komplett verrückt. Kate will einfach geliebt werden. Aber ich persönlich hätte nicht geheiratet. Wenn mir ein Antrag gemacht wird, will ich sicher sein, dass es für immer ist." Kerry und Katie kennen Höhen und Tiefen im Privatleben. Kerry, selbst fünfmal Mutter, hat mehrfach geheiratet und ist nach einer Trennung im vergangenen Jahr wieder liiert. Zwischen beiden Frauen gilt seit Jahren: Sie vertrauen einander, auch wenn sie nicht immer einer Meinung sind – und genau das zeigt sich jetzt erneut.

Instagram / katieprice Katie Price und Kerry Katona, 2025

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Getty Images Katie Price und Kerry Katona im April 2018