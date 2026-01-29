"Kindergarten": Elena Miras geht bei MLFL total an die Decke

Bei Make Love, Fake Love eskaliert in Folge neun die Stimmung: Elena Miras (33) sucht weiter nach echter Zuneigung, während einige Kandidaten nur so tun, als seien sie single. Als Leonidas ein Gespräch mit ihr sucht, winkt Elena ab – sie hat keine Lust zu reden. Er dreht ab, kickt frustriert seinen Schuh in die Ecke. Elena bekommt das mit, geht hinterher und macht ihrem Ärger Luft. "Das ist so Kindergarten, ich schwöre, man, das ist das Spiel, was soll das? Du kannst auch gleich nach Hause gehen", faucht sie vor laufender Kamera und lässt keinen Zweifel daran, wie sie die Szene einordnet. Kurz darauf konfrontiert sie die übrigen Männer: "Unglaublich, der schmeißt seinen Schuh weg. Wie kann man seinen Schuh wegschmeißen, nur weil ich sage, ich habe keinen Bock zu labern."

Im Interview mit RTL Plus wirkt die Reality-Darstellerin ausgelaugt. "Es nervt mich so krass, dass ich hier die Rolle übernommen habe, dass ich immer die Jungs aufbauen muss", sagt Elena. Wenn sie einmal keine Aufmerksamkeit schenke, gebe es sofort Drama. "Ich hab keinen Bock mehr", hält sie fest. Sie verweist erneut auf ihr Leben außerhalb der Show: "Ich bin 33, ich hab schon ein kleines Kind zu Hause. Für mich ist das Thema gegessen. Ich kann das in meinem Leben nicht gebrauchen." Währenddessen ringt Leonidas um Fassung, versteht zunächst nicht, was er falsch gemacht hat, und bricht schließlich in Tränen aus. Später sucht er das Gespräch, gesteht seinen Ausraster ein und entschuldigt sich. Elena bleibt hart: "Ich habe schon ein Kind zu Hause, verstehst du? Ich brauche kein zweites. Was hier heute passiert ist, würde draußen genauso passieren, und ich habe keinen Bock darauf. Für mich ist das Thema durch." Erst nach einem ruhigen Austausch vergibt sie ihm – macht aber klar, dass es für sie nicht weitergeht.

Für unerwartete Emotionen sorgte zuletzt auch das Date von Elena und Alex Z. am Kaffeetisch. Dort ließ sich die Reality-Darstellerin von einer Wahrsagerin die Zukunft vorhersagen. Besonders bewegte sie eine Aussage über ihre Tochter. Die Wahrsagerin sprach Elena Mut zu: "In den letzten Jahren hattest du ein paar Schwierigkeiten. Große Schwierigkeiten. Es liegt alles in der Vergangenheit. Es ist vorbei." Für Elena wurde es dabei zu viel. Tränen rannen über ihr Gesicht, als sie über ihre Vergangenheit sprach. Im anschließenden Einzelinterview erklärte die Kandidatin ihren Gefühlsausbruch: "Ich wurde voll emotional, weil es mich so bewegt hat, das alles zu hören. Ich weiß genau, was ich alles die letzten Jahre durchgemacht habe und durch welche Dunkelheit ich gegangen bin, bis ich endlich sprechen konnte und gesagt habe: Bis hierhin und jetzt will ich auf mich schauen."

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

RTL / Jörn Strojny Leonidas, "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2026

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen, August 2024